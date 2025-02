¿Cuál es su estado de salud? César Bono habla sobre los rumores de su muerte

La salud de César Bono , consagrado actor y comediante mexicano, no es la mejor. El antes mencionado ha atravesado por una serie de delicadas situaciones de salud que han hecho que algunos usuarios en redes sociales hayan mencionado que su deceso está cerca; por lo que el mexicano tomó la decisión de explicar cuál es su actualidad para evitar especulaciones al respecto.

Vale mencionar que, hace tan solo unos días, César Bono confirmó que la movilidad de su mano izquierda es casi nula, lo cual causó la preocupación de decenas de sus seguidores en redes considerando, además, la increíble cantidad de famosos que han perdido la vida últimamente, entre los que destacan Paquita la del Barrio, “Tongolele” y nuestro querido Daniel Bisogno.

¿Cuál es el estado de salud de César Bono?

Esta situación ha generado que se hayan creado diversas noticias falsas respecto al estado de salud de César Bono , unas incluso al grado de mencionar que ha fallecido. Por tal motivo, fue el propio comediante quien alzó la voz no solo para rechazar estos hechos, sino para dar un panorama más completo de cómo se siente a sus 74 años de edad.

“Cuando me operaron, el doctor le mandó a decir a mis hijos que hasta ahí había llegado y, como no morí, mis hijos le reclamaron al médico y este les dijo ‘El único hombre que ha visto a su papá por dentro en su organismo, soy yo, y les digo que no sé porqué está vivo’”, mencionó con su característico estilo César Bono, quien también señaló que tarde o temprano llegará su momento de partir de este mundo.

César Bono y su trabajo en el mundo del doblaje

Si bien al nacido el 19 de octubre de 1930 en la Ciudad de México se le distingue por la intensa labor que ha hecho en novelas y programas humorísticos en la televisión, uno de sus trabajos más laureados fue cuando prestó su voz a Mate , personaje que sale en las películas de Disney “Cars” y por el cual es reconocido dentro del entorno infantil.