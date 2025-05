El comediante Kevyn Contreras se casó en secreto; aquí los detalles

Evidentemente cada persona prefiere a sus distintos personajes dentro del mundo de la comedia, sin embargo hay algunos que claramente destacan del resto. En estos momentos uno de los que son totalmente aceptados por la mayoría es Kevyn Contreras. Lejos de ser alguien que hace comedia, combina su talento musical para generar productos cómicos de bastante calidad.

Incluso hace poco se viralizó un programa de Mike Salazar donde Kevyn llevó básicamente el espectáculo. Allí estuvo de invitada la cantante Carolina Ross, y concretaron un show donde Kevyn conquistaría a Caro, todo esto con números musicales en el camino.

Te puede interesar - ¿Ricardo Pérez es el comediante más famoso del momento?

¿Por qué Kevyn Contreras se casó en privado?

La realidad es que este evento tomó por sorpresa a todos los que forman parte del medio. Aunque Kevyn no tiene el impacto nacional como otros referentes, es un ícono en el norte de México y aunque se sabía de su relación, nadie se enteró sobre su boda que se habría efectuado el pasado fin de semana.

Las redes sociales fueron las culpables de compartir parte del momento, esto por la publicación de una de las invitadas a la boda. Allí se ve a la pareja disfrutando del evento, cómo fueron los adornos y demás cuestiones estéticas. Parte de los invitados confirmados fueron “Brincos Dieras”, José Antonio Treviño, “La Wicha”, el propio Mike Salazar y otros personajes de la televisión de Nuevo León.

¿La esposa de Kevyn Contreras es familiar de Alicia Villarreal?

No, la ahora esposa del comediante norteño no es familiar de la cantante grupera. Y es que el nombre de la dichosa mujer es Naomy Villarreal. Ella también se dedica al espectáculo, ganó “Señoria Regia” del 2020 y en estos momentos funge como conductora en espacios de la televisión de Nuevo León. Además, los rumores indican que hicieron rápidamente la boda porque ya esperan a su primer hijo, pero esto no se ha confirmado.

Seguir leyendo - ¿Quién es el comediante más mediático del momento?