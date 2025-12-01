Receta sencilla para preparar tu propio Aperol en casa: te quedará como si lo hubieras comprado en Italia

¿Te imaginas preparar en casa un rico Aperol Spritz idéntico al que se disfrutan en los bares más chic de Italia? Aunque parezca imposible, existen recetas caseras muy fáciles de hacer . Aquí te decimos una paso a paso, con un sabor refrescante, cítrico y ligeramente amargo.

Qué lleva el Aperol Spritz

Los ingredientes para hacer el Aperol Spritz son fáciles de conseguir, y su proceso no es tan complicado como suena. Lo primero que debes saber es que, para la receta original, necesitas lo siguiente:

9 ml de Prosecco

60 mll de Aperol

30 ml de refresco

1 rodaja de naranja

Una vez reunidos los ingredientes, entonces puedes seguir el paso a paso para preparar la deliciosa bebida.

Cómo hacer un Aperol Spritz en casa: el paso a paso

Para preparar el Aperol Spritz original, sigue esta receta:

(ESPECIAL/CANVA) El Aperol Spritz original lleva naranja.

Saca una copa de vino grande. Ponle hielo grande hasta la superficie. Sirve el Prosecco inclinando la copa Agrega el Aperol con movimientos circulares lentos. Agrega refresco al final. Añade una rodaja de naranja para decorar. Listo, a disfrutar.

¿De dónde es el Aperol Spritz? La historia de esta deliciosa bebida

El Aperol Spritz es una bebida italiana que cada vez se hace más famosa, sobre todo en bares y restaurantes chic. Nació en 1919, en Padua, Italia, como una mezcla secreta. Según la Farola Cocktail Bar de Barcelona, esta receta comenzó como una mezcla de hierbas y raíces infusionadas con naranjas amargas.

Pero en la década de 1950, se hizo más popular y salió la marca para facilitar el proceso. Aunque con el tiempo han salido variantes de la bebida, la receta tradicional ha quedado en la memoria (y gusto) de quienes la han probado.

Desde entonces, el Aperol se toma principalmente con aperitivos ligeros, como papas fritas, aceitunas, maní o una tabla de quesos.

Así que, si quieres hacer una reunión con tus amigos, no olvides ofrecerles esta bebida tradicional italiana para pasar una tarde maravillosa. Serás la envidia de todos.