Mi hermana se siente tiktoker | Programa del 30 noviembre de 2023
Mauricio sufre porque su hermana Esmeralda transmite la vida de su familia por Tiktok. Esmeralda cree que es exitosa, pero podría pisar la cárcel.
Mauricio se siente incómodo con su hermana Esmeralda, pues dice que se siente tiktoker y sube videos del día a día de su familia. Esmeralda asegura que su hermano es un envidioso y un reprimido. La mamá de ellos está preocupada porque su hija considera hacer tríos para monetizar en internet.