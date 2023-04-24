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FOTOS | Cristian Castro pide a modelo argentina un encuentro íntimo, ¡y termina bateado!

El cantante se animó a pedirle a una modelo un encuentro íntimo antes de realizar un video musical.

Por: Maribel Velázquez

Cristian Castro.

Cristian Castro.

11.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

19.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

27.jpg
23.jpg
29.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

25.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

21.jpg
17.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

13.jpg
Cristian Castro con Miranda!.jpg
9.jpg
5.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

3.jpg
7.jpg
1.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

/
Cristian Castro.

Cristian Castro.

11.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

19.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

27.jpg
23.jpg
29.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

25.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

21.jpg
17.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

13.jpg
Cristian Castro con Miranda!.jpg
9.jpg
5.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

3.jpg
7.jpg
1.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.
11.jpg
Cristian Castro.
19.jpg
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
27.jpg
23.jpg
29.jpg
Cristian Castro.
25.jpg
Cristian Castro.
21.jpg
17.jpg
Cristian Castro.
13.jpg
Cristian Castro con Miranda!.jpg
9.jpg
5.jpg
Cristian Castro.
3.jpg
7.jpg
1.jpg
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
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