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FOTOS | Cristian Castro pide a modelo argentina un encuentro íntimo, ¡y termina bateado!
El cantante se animó a pedirle a una modelo un encuentro íntimo antes de realizar un video musical.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.