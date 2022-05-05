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FOTOS | Daddy Yankee agota en minutos los boletos de su último concierto en CDMX.

El puertorriqueño terminará su gira “La Última Vuelta World Tour” en CDMX, ¡y después se retira definitivamente de los escenarios!

Por: TV Azteca

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