Daniel Corral revela por qué las discusiones con Antonieta Gaxiola le afectan más a ella

El Exatlón México nos ha reglado momentos memorables en las playas de República Dominica, donde hemos visto surgir diversas parejas. Una de ellas es la conformada por Daniel Corral y Antonieta Gaxiola, quienes llevaron su amor al siguiente nivel y contrajeron matrimonio luego de su participación en el reality más demandante de la historia.

Recordemos que la pareja conformada por Daniel Corral y Antonieta Gaxiola fue la primera que se formó en el Exatlón México, allá por el año de 2017 y, actualmente, es una de las parejas más sólidas que surgió del reality deportivo.

¿Cómo es su vida como esposos? A través de su cuenta de TikTok, Daniel Corral ha compartido diversos momentos que ha vivido con su esposa, incluso ha revelado que Antonieta Gaxiola tiene mejor memoria que él, quién de los dos es más sensible y cómo lidian ambos con las peleas.

¿A Daniel Corral no le afectan las peleas con Antonieta Gaxiola?

Recientemente, el gimnasta dio a conocer que los conflicto o peleas que tiene con su esposa a él no le afectan tanto como a Antonieta Gaxiola. Daniel Corral manifestó que a él le resulta más sencillo desconectarse de las cosas y usa el pragmatismo como mantra para resolver y entender las situaciones que vive en pareja.

¿A Antonieta Gaxiola le toma más tiempo entender los procesos?

Daniel Corral dijo que su esposa afronta las situaciones de diferente manera y le dedicó unas hermosas palabras: “Mi amor, aunque a veces no entienda por qué necesitas más tiempo para sanar una discusión, admiro la profundidad con la que sientes y valoras nuestra relación. Gracias por enseñarme que el amor no es solo resolver problemas, sino también cuidar las emociones que lo rondan; prometo trabajar en escuchar más y desconectarme menos aunque no siempre me salga perfecto”.

¿Por qué a Antonieta Gaxiola le afectan más?

El atleta también se dio el tiempo para investigar científicamente por qué Antonieta Gaxiola tarda más tiempo en superar los conflictos. De acuerdo con sus fuentes consultadas, las mujeres tienen una mayor actividad en la zona prefrontal del cerebro, lo que ocasiona que se enfoquen más en las emociones que vivieron durante el conflicto. Además de que los estrógenos y la oxitocina hacen que sean más sensibles.

¿Cuántos años llevan juntos?

Como mencionamos anteriormente, Daniel Corral y Antonieta Gaxiola se conocieron en el año 2017, antes de entrar a la primera temporada del Exatlón México. En 2023 contrajeron matrimonio, por lo que llevan más de 7 años juntos.