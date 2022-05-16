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FOTOS | "Bebeshita" mostró pruebas de que sí salía con Arturo Carmona.

La “Bebeshita” se molestó de que el actor Arturo Carmona aseguró que no la conoce, ¡si hasta besos ha habido! Dijo Daniela.

Por: TV Azteca

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