FOTOS | Danna Paola confesó que sufrió explotación en "Atrévete a Soñar".

Hace unos días, Juanpa Zurita lanzó su nuevo podcast “No Hagas lo Fácil” y para arrancar con el pie derecho, tuvo como invitada especial a Danna Paola. Y es que, ¿quién mejor que esta mexicana que la está rompiendo en todo el mundo, para ser la madrina de este proyecto del influencer?

En el capítulo titulado “La mujer que reta el significado de ser artista”, Danna habló sobre su infancia dentro de los foros de televisión, las situaciones difíciles que ha pasado a lo largo de su trayectoria, que aunque es muy joven, comenzó desde muy niña y tiene una carrera de más de 20 años... Pero lo que más llamó la atención fue que se abrió totalmente a hablar sobre cuándo comenzaron sus crisis de ansiedad relacionadas con su trabajo en la producción de “Atrévete a Soñar”.

¿Qué confesó la intérprete? Te contamos los detalles en las fotografías.