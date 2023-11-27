  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | El equipo azul necesita un capitán, ¿será Macky o Javi?

El equipo azul está pasando duros momentos... ¡Y necesitan un capitán que los aliente, calme y haga las estrategias! ¿Quién sería una mejor opción? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Macky y Javi capitanes (24).jpg
Macky y Javi capitanes (23).jpg
Macky y Javi capitanes (22).jpg
Macky y Javi capitanes (19).jpg
Macky y Javi capitanes (21).jpg
Macky y Javi capitanes (20).jpg
Macky y Javi capitanes (18).jpg
Macky y Javi capitanes (17).jpg
Macky y Javi capitanes (16).jpg
Macky y Javi capitanes (14).jpg
Macky y Javi capitanes (13).jpg
Macky y Javi capitanes (12).jpg
Macky y Javi capitanes.jpg
Macky y Javi capitanes (11).jpg
Macky y Javi capitanes (15).jpg
Macky y Javi capitanes (10).jpg
Macky y Javi capitanes (9).jpg
Macky y Javi capitanes (8).jpg
Macky y Javi capitanes (7).jpg
Macky y Javi capitanes (6).jpg
Macky y Javi capitanes (4).jpg
Macky y Javi capitanes (5).jpg
Macky y Javi capitanes (2).jpg
Macky y Javi capitanes (3).jpg
/
Macky y Javi capitanes (24).jpg
Macky y Javi capitanes (23).jpg
Macky y Javi capitanes (22).jpg
Macky y Javi capitanes (19).jpg
Macky y Javi capitanes (21).jpg
Macky y Javi capitanes (20).jpg
Macky y Javi capitanes (18).jpg
Macky y Javi capitanes (17).jpg
Macky y Javi capitanes (16).jpg
Macky y Javi capitanes (14).jpg
Macky y Javi capitanes (13).jpg
Macky y Javi capitanes (12).jpg
Macky y Javi capitanes.jpg
Macky y Javi capitanes (11).jpg
Macky y Javi capitanes (15).jpg
Macky y Javi capitanes (10).jpg
Macky y Javi capitanes (9).jpg
Macky y Javi capitanes (8).jpg
Macky y Javi capitanes (7).jpg
Macky y Javi capitanes (6).jpg
Macky y Javi capitanes (4).jpg
Macky y Javi capitanes (5).jpg
Macky y Javi capitanes (2).jpg
Macky y Javi capitanes (3).jpg
Macky y Javi capitanes (24).jpg
Macky y Javi capitanes (23).jpg
Macky y Javi capitanes (22).jpg
Macky y Javi capitanes (19).jpg
Macky y Javi capitanes (21).jpg
Macky y Javi capitanes (20).jpg
Macky y Javi capitanes (18).jpg
Macky y Javi capitanes (17).jpg
Macky y Javi capitanes (16).jpg
Macky y Javi capitanes (14).jpg
Macky y Javi capitanes (13).jpg
Macky y Javi capitanes (12).jpg
Macky y Javi capitanes.jpg
Macky y Javi capitanes (11).jpg
Macky y Javi capitanes (15).jpg
Macky y Javi capitanes (10).jpg
Macky y Javi capitanes (9).jpg
Macky y Javi capitanes (8).jpg
Macky y Javi capitanes (7).jpg
Macky y Javi capitanes (6).jpg
Macky y Javi capitanes (4).jpg
Macky y Javi capitanes (5).jpg
Macky y Javi capitanes (2).jpg
Macky y Javi capitanes (3).jpg

Contenido relacionado