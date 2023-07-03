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FOTOS | Se quedaron a una de conocer la 'arrasadora' Escape Perfecto.

Los gemelos, Emiliano y Luis, llegaron a la Jaula de Escape Perfecto para hacer historia y se quedaron a un peldaño de conocer la pregunta ‘arrasadora’.

Por: Daniel Menes

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