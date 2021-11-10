FOTOS: Revive en imágenes el duelo de Las Leyendas del Exatlón.

El inicio de la semana 12 en Exatlón México fue muy especial para ambos equipos ya que Antonio Rosique anunció que el equipo de “Las Leyendas del Exatlón” estaba muy cerca de las tierras y playas del Exatlón para ponerlos a prueba.

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Guardianes y Conquistadores se fundieron en un solo equipo nombrado como “Nueva Generación del Exatlón” para hacerle frente a aquellos campeones, finalistas y semifinalistas de temporadas pasadas del Exatlón.

Equipo de Nueva Generación triunfó ante Las Leyendas del Exatlón.

En una batalla a diez puntos, el equipo verde demostró el potencial que tenían sus integrantes y logró derrotar al equipo amarillo con una ligera ventaja de dos puntos en el Circuito Escape Del Submarino del Exatlón y el equipo completo ganó cino mil dólares.

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Tras la victoria del “Equipo Nueva Generación del Exatlón”, los atletas revelaron que se sintieron motivados y alegres con la convivencia cruzada entre rojos y azules. Así que nuevamente verdes y amarillos se reunieron en el Circuito De Los Contenedores del Exatlón para disputar ocho mil dólares en una batalla a diez puntpos donde el equio de Las Leyendas resultó victorioso.

Leyendas del Exatlón contra Nueva Generación.

Después de las pruebas grupales, Antonio Rosique anunció a ocho atletas con mejor rendimiento durante esas pruebas para enfrentarse de manera individual contra Las Leyendas del Exatlón por una jugosa recompensa de cinco mil dólares.

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Tanya Núñez, Paulina Martínez, Ximena Duggan y Nataly Gutiérrez se enfrentaron contra Mati Álvarez, Evelyn Guijarro, Jazmín Hernández y Valery Carranza donde Nataly del equipo Nueva Generación del Exatlón resultó victoriosa frente a Tanya.

Koke Guerrero, Tony González, David Juárez “La Bestia” y Yusef Farah le hicieron frente a Aristeo Cázares, Ernesto Cázares, Javi Márquez y a Keno Martell en un duelo individual con dos créditos cada uno donde finalmente David resultó victorioso contra Javi.

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