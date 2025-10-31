Estos son los 5 lugares de Yucatán que parecen de otro país y maravillan a cualquiera

México es uno de los países más bellos del mundo, según muchos visitantes que han tenido la oportunidad de visitar el país. Gran parte de su encanto reside en los miles de lugares que ofrecen paisajes naturales de ensueño y sitios históricos llenos de pasado ancestral. En este sentido, Yucatán no es la excepción.

Así es como este estado es uno de los más elegidos por los visitantes tanto locales como extranjeros. Apunta los 5 sitios fascinantes de esta región mexicana que recuerdan a otros de otras partes del mundo.

Los 5 lugares de Yucatán que parecen de otro país

Yucatán, ubicado en la península homónima, es un estado del país que posee una inmensa riqueza cultural y patrimonial. Sus atracciones turísticas maravillan a cualquiera y son muchas las personas que quedan fascinadas con esta región que ofrece postales de ensueño en paraísos naturales, cenotes, playas y zonas arqueológicas. Estos son los sitios que recuerdan a otros internacionales:



Las coloradas

Las Coloradas se traduce en un puerto del litoral norte de la península de Yucatán que pertenece al municipio de Río Lagartos. El paisaje recuerda a Australia y son lagunas artificiales que conforman una importante planta procesadora de sal. Su encanto reside en su color rosado. El mismo es provocado por microorganismos y algas que prosperan en ese ambiente de alta salinidad

Jardín de Girasoles Tetiz

Los girasoles de Carmona, en la ciudad española de Sevilla, no son la única atracción de este tipo para los amantes de dichas flores. Yucatán posee el Jardín de Girasoles Tetiz, cuyo nombre es Suut K'iin Lool (significa girasol en maya). Este campo florecido ofrece un paisaje de más de 8,000 flores de diferentes variedades, ideal para la fotografía.

Isla Columpios

Esta isla paradisíaca recuerda a las Maldivas y se encuentra en el litoral de Chuburná Puerto. Sus aguas cristalinas se conjugan con las tan famosas hamacas o columpios que cuelgan de las palmas. Este paraíso natural cuenta con playas vírgenes y ofrece diversas actividades o experiencias como paseos en lancha, kayak y snorkel.

Cenote Suytun

Este sitio maravilloso recuerda a una cueva de Indonesia y se destaca a nivel mundial por su pasarela de piedra circular. Allí la luz del sol entra por una abertura casi mágica del techo. El nombre de este cenote en maya significa Centro de piedra. Los visitantes recomiendan visitar este lugar entre las 13 y 15 horas para apreciar el efecto luminoso que se produce en las aguas.

Chenché de las Torres

¿En Yucatán hay un edificio irlandés? Pues sí. Existe una hacienda que posee una imponente arquitectura que recuerda a un castillo medieval. Esta propiedad se ubica en el municipio de Temax. Es privada y tiene una capilla de estilo gótico con jardines.