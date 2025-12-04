Elektra pone a mitad de precio esta pantalla Smart TV UHD 4K con IA

Hay una pantalla de la marca LG que está a mitad de precio en la tienda en línea de Elektra. Si estás buscando una opción de Smart TV económica, pero con tecnología de buena calidad, entonces esta opción te encantará.

¿Cuál es la pantalla LG que tiene Elektra en oferta?

La pantalla LG es de 55 pulgadas, viene con tecnología UHD y 4K con Inteligencia Artificial (IA). Por eso, te explicamos todas las características y ventajas de este producto.

(ESPECIAL) Así luce la pantalla LG en oferta de Elektra.

Según la descripción oficial de la marca , la Smart TV tendrá actualizaciones periódicas por los próximos 5 años, garantizando que esté con las últimas funciones siempre. Además, debes considerar las siguientes características:

Tiene ALLM/VRR y HGIG Mode : para disfrutar de una experiencia con más calidad a la hora de jugar videojuegos.

: para disfrutar de una experiencia con más calidad a la hora de jugar videojuegos. Tiene función FILMMAKER : para disfrutar más de las series y películas como si estuvieras en el cine, porque se ajusta a la luz de cada contenido y se adapta con el tiempo.

: para disfrutar más de las series y películas como si estuvieras en el cine, porque se ajusta a la luz de cada contenido y se adapta con el tiempo. Viene con sistema de audio AI Pro 9.1.2 : no vas a necesitar bocinas para disfrutar de tus plataformas de streaming como HBO Max y Disney Plus al máximo.

: no vas a necesitar bocinas para disfrutar de tus plataformas de streaming como HBO Max y Disney Plus al máximo. Es compatible con el AI Magic Remote: con este puedes controlar la TV con movimiento gracias a sus sensores. (No viene incluido con la pantalla).

Asimismo, para que lo tomes en cuenta, las medidas de esta pantalla son las siguientes:

Ancho con base : 122.6 cm

: 122.6 cm Ancho sin base : 110.5 cm

: 110.5 cm Alto sin base : 71.1 cm.

: 71.1 cm. Alto con base : 76.6 cm

: 76.6 cm Profundidad con base : 27.5 cm.

: 27.5 cm. Profundidad sin base: 5.98 cm

¿Cuál es el precio de la pantalla Smart TV LG en Elektra?

El costo de esta pantalla LG es de solo $6,999 pesos. Elektra la tenía en un precio anterior de $11,999 pesos, dejándola a casi la mitad de precio y con más promociones.

(ESPECIAL) El precio de la pantalla LG de 55 pulgadas en Elektra.

Y es que es posible comprar esta Smart TV con hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes (puedes ver cuáles son en la tienda en línea).

Pero eso no es todo. También tiene opción de pago a 102 semanas de pagos chiquitos de $111 pesos con el Préstamo Elektra. Y viene con bono de regalo de mil pesos para la próxima compra en productos seleccionados.