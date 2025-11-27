Este es el ritual con laurel y canela para conseguir trabajo en 2026

El mundo esotérico nos presenta un gran abanico de rituales que nos pueden ayudar a salir adelante y en este sentido nos vamos a centrar en el trabajo. Para ello necesitas laurel y canela.

Si bien encontrar un trabajo puede ser complicado pues es importante adquirir herramientas que van desde el currículo, cursos nuevos, capacitaciones, entre otros. La buena vibra no puede faltar por lo que debes hacer el ritual antes que termine el año 2026.

Además de los dos ingredientes mencionados, necesitarás mucha fe, pensar y decretar que esa oportunidad va a llegar el próximo año. Todo lo que tienes que hacer es tener un pensamiento positivo, para atraer todo lo bueno a tu vida.

¿Cómo hacer el ritual para atraer el trabajo?

El primer paso es ubicarte en un espacio con mucho silencio, te debes sentir tranquilo o tranquila. Debes poder mantener tu mente clara y enfocada en tu objetivo que es conseguir trabajo.

Lo que necesitas es lo siguiente:



Tres hojas secas de laurel (si las puedes conseguir enteras, es mucho mejor)

Una pizca de canela en polvo (o una ramita pequeña, no gastes mucho)

Una hoja en blanco

Un lápiz

Un saquito de tela pequeño (si puede ser en color verde o amarillo, mucho mejor)

Opcionalmente puedes utilizar una vela que debe ser verde para el éxito pero si quieres que sea para conseguir trabajo entonces utiliza el color amarillo. Podrás emplear el humo de incienso que debe ser sándalo, canela o mirra.

Canva Siempre piensa en positivo.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Enciende la vela y el incienso. Respira profundo y relájate para que puedas concentrarte en tu deseo de conseguir trabajo.

Toma un papel blanco donde vas a escribir el tipo de trabajo que deseas y detalla tus habilidades, lo que te gustaría hacer y cómo te sentirías en ese nuevo trabajo.

Vas a doblar el papel con cuidado varias veces, siempre hacia ti. Mientras lo haces visualiza que atraes hacia ti ese trabajo. Espolvorea una pizca de canela en polvo sobre el papel o coloca la rama de canela junto a él.

Toma las hojas de laurel y colócalas sobre el papel con la canela. Visualiza cada hoja como si fuera una oportunidad que se abre.

Mete el papel, la canela y las hojas de laurel dentro del saquito de tela y ciérralo bien.

Si quieres cargar tu amuleto debes sostener el saco entre tus manos, cierra los ojos y visualízate obteniendo ese trabajo. Siente la alegría, la satisfacción, la seguridad de que ese trabajo será tuyo. Repite alguna afirmación que sea positiva: "Atraigo el trabajo ideal con facilidad y alegría".

Carga contigo siempre este amuleto como recordatorio de tu intención de atraer.

¿Qué debes hacer después del ritual?

Para complementar esto debes fortalecer tu estado de ánimo y tu enfoque. Actualiza tu CV, explora en portales de empleo, considera algunos cursos en línea y practica una entrevista laboral.

