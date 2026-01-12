Esto significa que las personas interrumpen constantemente, según la psicología

En algún momento de nuestra vida, nos hemos cruzado con personas que durante una plática interrumpen constantemente, una situación que para varios de nosotros puede resultar incómoda o molesta de experimentar. Es una realidad que esa situación tiene un importante significado en el mundo de la psicología .

Es así que hemos consultado al respecto para saber qué nos quiere decir la acción al respecto, logrando entender si tiene algún tipo de significado en la personalidad de la persona que lo hace.

¿Qué significa que una persona interrumpa constantemente?

Nico Restrepo en su cuenta de TikTok detalla que usualmente suele ser interpretado como algo de mala educación, pero que en el tema de la personalidad tiene un significado más fuerte. Las personas que interrumpen constantemente, suele ser por temas de ansiedad, impaciencia o la necesidad urgente de ser escuchado.

También explica que la psicología suele vincularla con la falta de autoestima, inseguridad o por la necesidad de controlar la conversación. Situación inconsciente que puede generar situaciones negativas en una amistad o relación.

Por otro lado, el farmacéutico Fernández, en su cuenta de TikTok, detalla que, podría ser síntoma de un trastorno hiperactivo, o simplemente puede ser por la falta de educación o sensibilidad. Incluso, explica que era algo que él hacía con frecuencia, pero que puede ser trabajado con profesionales para dejar de hacerlo.

¿Qué pasa si interrumpimos a los demás?

Considerando las respuestas anteriores de la psicología , hay que tener mucho cuidado, ya que al hacerlo constantemente nos arriesgamos a crear una mala imagen en nuestra personalidad o la relación con los demás. Para evitar eso, si eres una de las personas que interrumpen constantemente, considera hacer lo siguiente: