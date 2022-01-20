FOTOS | Exatlón presenció salvaje duelo lodoso por permanencia.

El equipo azul de Conquistadores regresó a La Fortaleza del Exatlón con los ánimos muy decaídos tras la salida de Macky González pues revelaron que ella era un pilar importante para el equipo.

Guardianes se reunieron en el Campamento, Tony González aprovechó las cámaras para decir que Conquistadores no están acostumbrados a perder elementos fuertes en Exatlón.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores para dar inicio a otra jornada de Supervivencia, en esta ocasión ambos equipos se enfrentarían en el Circuito Lodoso del Exatlón. Un circuito que dificulta ser recorrido a máxima velocidad.

El equipo de Guardianes tomó la delantera en el marcador de la batalla por La Supervivencia. Conquistadores no quieren perder a otro compañero y redoblaron esfuerzos hasta conseguir la victoria en la batalla de Exatlón.

Paulina Martínez y Nataly Gutiérrez fueron seleccionadas por su rendimiento en Exatlón para defender su permanencia. Paulina Martínez lamentablemente no logró defender su permanencia en el Exatlón y se despide orgullosa por haber llegado a la penúltima semana del reality deportivo.

