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FOTOS | ¿Quién ganó la Fortaleza Exatlón All Star del 4 de abril 2022?

El equipo azul nuevamente triunfó en la batalla por ventaja sin embargo rojos defendieron con éxito la Fortaleza Exatlón All Star con punto de Aristeo Cázares.

Por: Redacción Azteca UNO

Equipo rojo por Ventaja Exatlón México.
Ceremonia por la Fortaleza Exatlón México.
Aristeo Cázares por Fortaleza Exatlón México.
Koke Guerrero saliendo de alberca Exatlón México.
Fuerza de Aristeo Cázares Exatlón México.
Evelyn Guijarro en alberca Exatlón México.
Atletas por Fortaleza Exatlón México.
Fuerza de Koke Guerrero Exatlón México.
Aristeo Cázares vs Koke Guerrero Exatlón México.
Concentración de atletas rojos Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Heliud Pulido Exatlón México.
Atletas azules concentrados Exatlón México.
Rosique en circuito de fuerza Exatlón México.
Mati Álvarez es Golden One Exatlón México.
Recorrido en Exa-Arena Exatlón México.
Esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Heliud y La Bestia Exatlón México.
Celebración de Javi Márquez Exatlón México.
La Bestia y Heliud Pulido por Fortaleza Exatlón México.
Atletas por Ventaja Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Mati Álvarez vs Koke Guerrero Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio al duelo por Ventaja Exatlón México.
Reñido duelo en Exa-Arena Exatlón México.
Concentración de Heliud Pulido Exatlón México.
Aristeo Cázares y Javi Márquez Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Salto de Aristeo Cázares Exatlón México.
La Bestia vs Mati Álvarez Exatlón México.
Heliud Pulido y Javi Márquez por Ventaja Exatlón México.
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Equipo rojo por Ventaja Exatlón México.
Ceremonia por la Fortaleza Exatlón México.
Aristeo Cázares por Fortaleza Exatlón México.
Koke Guerrero saliendo de alberca Exatlón México.
Fuerza de Aristeo Cázares Exatlón México.
Evelyn Guijarro en alberca Exatlón México.
Atletas por Fortaleza Exatlón México.
Fuerza de Koke Guerrero Exatlón México.
Aristeo Cázares vs Koke Guerrero Exatlón México.
Concentración de atletas rojos Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Heliud Pulido Exatlón México.
Atletas azules concentrados Exatlón México.
Rosique en circuito de fuerza Exatlón México.
Mati Álvarez es Golden One Exatlón México.
Recorrido en Exa-Arena Exatlón México.
Esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Heliud y La Bestia Exatlón México.
Celebración de Javi Márquez Exatlón México.
La Bestia y Heliud Pulido por Fortaleza Exatlón México.
Atletas por Ventaja Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Mati Álvarez vs Koke Guerrero Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio al duelo por Ventaja Exatlón México.
Reñido duelo en Exa-Arena Exatlón México.
Concentración de Heliud Pulido Exatlón México.
Aristeo Cázares y Javi Márquez Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Salto de Aristeo Cázares Exatlón México.
La Bestia vs Mati Álvarez Exatlón México.
Heliud Pulido y Javi Márquez por Ventaja Exatlón México.
Equipo rojo por Ventaja Exatlón México.
Ceremonia por la Fortaleza Exatlón México.
Aristeo Cázares por Fortaleza Exatlón México.
Koke Guerrero saliendo de alberca Exatlón México.
Fuerza de Aristeo Cázares Exatlón México.
Evelyn Guijarro en alberca Exatlón México.
Atletas por Fortaleza Exatlón México.
Fuerza de Koke Guerrero Exatlón México.
Aristeo Cázares vs Koke Guerrero Exatlón México.
Concentración de atletas rojos Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Heliud Pulido Exatlón México.
Atletas azules concentrados Exatlón México.
Rosique en circuito de fuerza Exatlón México.
Mati Álvarez es Golden One Exatlón México.
Recorrido en Exa-Arena Exatlón México.
Esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Heliud y La Bestia Exatlón México.
Celebración de Javi Márquez Exatlón México.
La Bestia y Heliud Pulido por Fortaleza Exatlón México.
Atletas por Ventaja Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Mati Álvarez vs Koke Guerrero Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio al duelo por Ventaja Exatlón México.
Reñido duelo en Exa-Arena Exatlón México.
Concentración de Heliud Pulido Exatlón México.
Aristeo Cázares y Javi Márquez Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Salto de Aristeo Cázares Exatlón México.
La Bestia vs Mati Álvarez Exatlón México.
Heliud Pulido y Javi Márquez por Ventaja Exatlón México.
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