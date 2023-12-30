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FOTOS | Prueba de puntería y Supervivencia I de Exatlón México

La Supervivencia I de Exatlón México se vivió al limite con un abultado marcador, pero las emociones comenzaron temprano con la prueba de cálculo y precisión.

Por: Daniel Menes

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