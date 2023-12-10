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FOTOS | Supervivencia II y eliminación en Exatlón México

La serie por la supervivencia trajo consigo una oleada de chapuzones y tiros con aro. Mientras que el duelo de eliminación se pintó de azul en Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

1 Segunda serie por la supervivencia, mujeres rojas en peligro, azules en riesgo.jpg
2 Edgar abre el circuito del Maremagnum.jpg
3 La Bestia pasa increíble el pasa manos y entrega primer punto azul.jpg
4 Diana sale decidida a la pista.jpg
5 Lili pasa con gran agilidad los aros, y cae segundo punto azul.jpg
6 Jawy necesita escuhar para mejorar en la zona de tiro.jpg
7 Giovana necesita enfocarse y esuchar a su equipo.jpg
8 Guepardo muestra gran habilidad en el circuito.jpg
9 Big Papi pierde ante Daniel.jpg
10 Cae el tercer punto rojo.jpg
11 Paulette sube el marcador con el cuarto punto.jpg
12 Veloci viene recargado y vence a Heliud.jpg
13 Lizli demuestra su poder y sube al cuarto punto.jpg
14 Ana Lago demuestra sus habilidades de gimnasia.jpg
15 Macky no tiene muy buen tiro con los aros.jpg
16 Los rojos ganan la segunda serie por la supervivencia de Exatlón México.jpg
17 Inicia el duelo de eliminación.jpg
18 Javi Cortés abre el circuito del Deshuesadero.jpg
19 Jawy se enfrenta de nuevo a la eliminación.jpg
20 Javi tira y gana. Jawy pierde su primera vida.jpg
21 Como dinamita se apresura Big Papi.jpg
22 Javi viene determinado a ganar.jpg
23 Javi viene muy acelerado y pierde su primera vida.jpg
24 Más adelante Jawy tiene solamente una vida.jpg
25 Big Papi ya se salvó y termina mandando a casa a Jawy Méndez.jpg
26 Jawy dio su mejor esfuerzo e intentó ser una persona paciente.jpg
27 Jawy agradeció el aprendizaje que obtuvo de sus compañeros.jpg
28 Andrés notó muy afectado por la salida de Jawy.jpg
29 El atleta se despidió con un emotivo mensaje y orgulloso de su paso en Exatlón México.jpg
30 Azules se despidieron de Jawy con hermosos gestos y aplausos.jpg
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1 Segunda serie por la supervivencia, mujeres rojas en peligro, azules en riesgo.jpg
2 Edgar abre el circuito del Maremagnum.jpg
3 La Bestia pasa increíble el pasa manos y entrega primer punto azul.jpg
4 Diana sale decidida a la pista.jpg
5 Lili pasa con gran agilidad los aros, y cae segundo punto azul.jpg
6 Jawy necesita escuhar para mejorar en la zona de tiro.jpg
7 Giovana necesita enfocarse y esuchar a su equipo.jpg
8 Guepardo muestra gran habilidad en el circuito.jpg
9 Big Papi pierde ante Daniel.jpg
10 Cae el tercer punto rojo.jpg
11 Paulette sube el marcador con el cuarto punto.jpg
12 Veloci viene recargado y vence a Heliud.jpg
13 Lizli demuestra su poder y sube al cuarto punto.jpg
14 Ana Lago demuestra sus habilidades de gimnasia.jpg
15 Macky no tiene muy buen tiro con los aros.jpg
16 Los rojos ganan la segunda serie por la supervivencia de Exatlón México.jpg
17 Inicia el duelo de eliminación.jpg
18 Javi Cortés abre el circuito del Deshuesadero.jpg
19 Jawy se enfrenta de nuevo a la eliminación.jpg
20 Javi tira y gana. Jawy pierde su primera vida.jpg
21 Como dinamita se apresura Big Papi.jpg
22 Javi viene determinado a ganar.jpg
23 Javi viene muy acelerado y pierde su primera vida.jpg
24 Más adelante Jawy tiene solamente una vida.jpg
25 Big Papi ya se salvó y termina mandando a casa a Jawy Méndez.jpg
26 Jawy dio su mejor esfuerzo e intentó ser una persona paciente.jpg
27 Jawy agradeció el aprendizaje que obtuvo de sus compañeros.jpg
28 Andrés notó muy afectado por la salida de Jawy.jpg
29 El atleta se despidió con un emotivo mensaje y orgulloso de su paso en Exatlón México.jpg
30 Azules se despidieron de Jawy con hermosos gestos y aplausos.jpg
1 Segunda serie por la supervivencia, mujeres rojas en peligro, azules en riesgo.jpg
2 Edgar abre el circuito del Maremagnum.jpg
3 La Bestia pasa increíble el pasa manos y entrega primer punto azul.jpg
4 Diana sale decidida a la pista.jpg
5 Lili pasa con gran agilidad los aros, y cae segundo punto azul.jpg
6 Jawy necesita escuhar para mejorar en la zona de tiro.jpg
7 Giovana necesita enfocarse y esuchar a su equipo.jpg
8 Guepardo muestra gran habilidad en el circuito.jpg
9 Big Papi pierde ante Daniel.jpg
10 Cae el tercer punto rojo.jpg
11 Paulette sube el marcador con el cuarto punto.jpg
12 Veloci viene recargado y vence a Heliud.jpg
13 Lizli demuestra su poder y sube al cuarto punto.jpg
14 Ana Lago demuestra sus habilidades de gimnasia.jpg
15 Macky no tiene muy buen tiro con los aros.jpg
16 Los rojos ganan la segunda serie por la supervivencia de Exatlón México.jpg
17 Inicia el duelo de eliminación.jpg
18 Javi Cortés abre el circuito del Deshuesadero.jpg
19 Jawy se enfrenta de nuevo a la eliminación.jpg
20 Javi tira y gana. Jawy pierde su primera vida.jpg
21 Como dinamita se apresura Big Papi.jpg
22 Javi viene determinado a ganar.jpg
23 Javi viene muy acelerado y pierde su primera vida.jpg
24 Más adelante Jawy tiene solamente una vida.jpg
25 Big Papi ya se salvó y termina mandando a casa a Jawy Méndez.jpg
26 Jawy dio su mejor esfuerzo e intentó ser una persona paciente.jpg
27 Jawy agradeció el aprendizaje que obtuvo de sus compañeros.jpg
28 Andrés notó muy afectado por la salida de Jawy.jpg
29 El atleta se despidió con un emotivo mensaje y orgulloso de su paso en Exatlón México.jpg
30 Azules se despidieron de Jawy con hermosos gestos y aplausos.jpg
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