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Exatlón México 2024
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Así llegó Lizli, la nueva integrante del equipo azul en Exatlón México

Los atletas dieron la bienvenida a la nueva integrante del equipo azul: Lizli Patiño. La participante llegó con todo y viene por su revancha a Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

Una nueva compañera de aventura se unió a Exatlón México. Aunque significaba un rival para los rojos Mati no pudo evitar ponerse emotiva y es que pensó se trataba de alguna amiga celeste.

Sin embargo se trató de Lizli Patiño quien en la sexta temporada salió por lesión y viene por una nueva oportunidad.

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