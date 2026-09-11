Así llegó Lizli, la nueva integrante del equipo azul en Exatlón México
Los atletas dieron la bienvenida a la nueva integrante del equipo azul: Lizli Patiño. La participante llegó con todo y viene por su revancha a Exatlón México.
Una nueva compañera de aventura se unió a Exatlón México. Aunque significaba un rival para los rojos Mati no pudo evitar ponerse emotiva y es que pensó se trataba de alguna amiga celeste.
Sin embargo se trató de Lizli Patiño quien en la sexta temporada salió por lesión y viene por una nueva oportunidad.