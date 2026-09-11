Así reaccionaron Macky y Andrés al recibir su premio en Exatlón México

Andrés Fierro confirmó que Macky González está súoer salada en Exatlón México, y es que de nueva cuenta la atleta azul se llevó la caja maldita del juego de los Enigmas.

Tanto ella como Velociraptor se llevaron un gorrito muy simpático que lucieron muy bien en la barraca metálica. Al equipo solo le causó gracia la situación y Andrés tuvo que resignarse a la mala suerte de la Amazona.

