Exatlón México | Mejores Momentos | Exceso de confianza sacude al Equipo Rojo: Mono Osuna rompe el silencio antes de La Barraca Metálica

La competencia en Exatlón México entra en una etapa clave y la tensión se hace evidente en ambos equipos, especialmente en El Equipo Rojo, donde Mono Osuna reconoció que un exceso de confianza terminó por afectar el rendimiento colectivo, asumiendo su parte de responsabilidad pero señalando también una falta de unidad interna, mientras que del otro lado los azules se muestran “súper” confiados dentro la Villa 360.