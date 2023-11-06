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FOTOS | Estos son los atletas azules que regresan a Exatlón México

Exatlón México regresa con una nueva temporada, ¿quiénes son los atletas azules que vuelven a estas tierras y a estas playas? Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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