Casandra y su paso por el Exatlón: Triunfos y derrotas.

La integrante de Héroes ha tenido un fabuloso trayecto en el reality deportivo. El sueño de Casandra comenzó en el 2019 tras ser seleccionada en los casting. Desde el primer día fue demostrando que tenía todo para llegar a la final de la cuarta temporada.

MVP no ingresó desde la semana 1 a las tierras y playas del Exatlón, de hecho fue hasta el capítulo 43 cuando se integró al equipo de “Contendientes”, perfilándose rápidamente como una de las favoritas de aquel equipo, pues siempre sacó la garra en cada una de las competencias, por lo que no fue nada raro verla en la final de Exatlón con su mayor rival, Mati Álvarez.

Como todo en la vida, Casandra tuvo altos y bajos en la competencia, pues como ya sabemos, el Exatlón es una competencia física, pero también mental, a lo que sólo los más fuertes sobreviven.

Los primeros enfrentamientos de MVP en las tierras y playas del Exatlón le costaron mucho trabajo, por las condiciones climáticas, adaptaciones y tener a compañeros de aventura con una convivencia 24/7, además de no tener contacto con el exterior.

La parte psicológica afectó el rendimiento de Casandra, pues está lejos de casa y sin comunicación no es algo fácil para ninguna persona. Con el apoyo de sus compañeros y ganando algunas batallas, ella y su equipo pudieron obtener comunicación con el exterior en repetidas ocasiones.

Casasandra fue mejorando día tras día ayudando a su equipo a conseguir valiosas victorias que los llevarían a las comodidades de la Fortaleza, medallas para asegurar sus días y hasta viajes a los maravillosos lugares que nos ofrece el caribe.

Uno de los premios favoritos de Casandra fue viajar en globo aerostático con sus compañeros de la tercera temporada.

La representante de “Contendientes” llegó a tener un excelente rendimiento, el cual la llevó a la Gran Final de Exatlón, donde se enfrentó con su mayor rival, Mati álvarez.

Casandra Ascencio recibió la oportunidad de regresar a las tierras y playas del Exatlón por segunda ocasión, esta vez acompañada de su gran amor, Christian y grandes amistades como Keno Martell, David Juárez y muchos más.

En esta temporada de Héroes y Titanes la hemos visto como la mejor atleta del equipo azul, colocándose en repetidas ocasiones como la persona con más puntos de héroes.

Viene decidida a quedarse con la gloria total del Exatlón, frente a su rival Mati, ella considera que esta vez no dejará nada para mañana y regresará a casa con el trofeo de esta aventura.

