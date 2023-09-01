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FOTOS | Eduardo Capetillo Jr. rompe el silencio, ¿Fabiola Campomanes es o no su novia?

Recientemente, el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, Eduardo Capetillo Junior, fue relacionado sentimentalmente con la actriz 22 años mayor que él. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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