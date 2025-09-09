Pepe Aguilar revela que sí ha habido problemas dentro de su familia por las polémicas: “Nadie sabe”

Pepe Aguilar rompió el silencio sobre los conflictos familiares que ha enfrentado en los últimos años, a raíz de las constantes polémicas que han rodeado a sus hijos, especialmente a Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Pepe Garza (Pepe’s Office), el cantante se sinceró como pocas veces sobre su experiencia como padre y reconoció que no todo ha sido armonía en su casa: “Nadie sabe lo que ha pasado”, aseguró.

“El reto más grande que he tenido en la vida ha sido la paternidad”, confesó Aguilar desde Los Ángeles, California. “Mis hijos han sido mis mejores maestros porque me han puesto en las situaciones más difíciles que he tenido que sortear. Agradezco esas oportunidades”.

Así respondió Pepe Aguilar a las críticas que recibe sobre sus hijos

El cantante de “Prometiste” se mostró contundente al hablar sobre las críticas que ha recibido por el comportamiento público de sus hijos, dejando claro que, aunque no justifica, tampoco va a desentenderse de ellos: “¿Cómo no vas a amar a tus hijos? No es de que seas solapador, y tú qué sabes lo que hablo con mis hijos tras bambalinas”.

Archivo TV Azteca Pepe Aguilar habla de los conflictos que ha tenido con su hijo mayor, Emiliano

Pepe Aguilar también explicó que su papel como padre no es evitarles las lecciones de vida, sino acompañarlos en el proceso: “Cada quien tiene que pasar por lo que le toca pasar. Yo hice lo mejor que pude con las armas que tenía en el momento”.

¿Qué polémicas han afectado a la familia Aguilar?

Aunque no mencionó nombres ni escándalos específicos, la familia Aguilar ha estado bajo el escrutinio público en los últimos meses, sobre todo por los señalamientos hacia Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal, así como los comentarios en redes sobre su comportamiento, sus viajes, y sus presentaciones.

Uno de los momentos más tensos ha sido el conflicto con su hijo mayor, Emiliano Aguilar, quien en 2017 fue detenido por presunto tráfico de personas y, recientemente, volvió a acaparar titulares por publicar videos en redes sociales donde critica abiertamente a su familia.

Aunque Pepe ha preferido no responder directamente, sus declaraciones en esta nueva entrevista reflejan que la relación ha pasado por momentos difíciles y que, como él mismo dice, “nadie sabe lo que se vive tras bambalinas”.

El cantante y compositor ha sido criticado tanto por defenderlos como por guardar silencio, pero en esta entrevista dejó claro que hay cosas que solo la familia conoce desde adentro, y que no todo se puede juzgar desde fuera.