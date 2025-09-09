inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Galería

Exatlón Draft: El lado que no conocías de Andrea Álvarez

A sus 33 años, Andrea Álvarez es más que una cara bonita, ella tiene mucho que dar dentro y fuera del Exatlón Draft El Ascenso. ¡Esto es todo lo que no conoces!

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace
ver fotos
001 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Andrea Álvarez.jpg
Ella es la poderosa y encantadora Andrea Álvarez Centeno, una de las aletas que buscan un lugar en Exatlón México.
Crédito: TV Azteca
002 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Andrea Álvarez.jpg
Andrea Álvarez Centeno nació el 23 de enero de 1992 en Mazatlán, Sinaloa, y actualmente vive en la Ciudad de México.
Crédito: TV Azteca
003 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Andrea Álvarez.jpg
Con 33 años, ha logrado construir una carrera única que une dos de sus grandes pasiones: la psicología y el deporte.
Crédito: TV Azteca
004 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Andrea Álvarez.jpg
Por un lado, ejerce como psicoterapeuta; por otro, es entrenadora y competidora en diferentes disciplinas deportivas, siempre buscando superarse dentro y fuera de la cancha.
Crédito: TV Azteca
005 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Andrea Álvarez.jpg
La trayectoria deportiva de Andrea comenzó en la preparatoria, cuando se integró al equipo de voleibol de sala.
Crédito: TV Azteca
006 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Andrea Álvarez.jpg
Su talento la llevó a conocer al entrenador de la selección nacional de voleibol de playa, lo que marcó un antes y un después en su vida.
Crédito: TV Azteca
007 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Andrea Álvarez.jpg
Durante más de 13 años de carrera en voleibol de playa, Andrea compitió en torneos nacionales, consiguiendo primeros, segundos y terceros lugares que consolidaron su experiencia como atleta de alto rendimiento.
Crédito: TV Azteca
008 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Andrea Álvarez.jpg
En 2024, aceptó la invitación de una amiga para competir en Hyrox, una disciplina fitness que mezcla fuerza y resistencia.
Crédito: TV Azteca
009 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Andrea Álvarez.jpg
En poco tiempo, Andrea logró primer y segundo lugar en competencias, además de clasificar al Mundial de Hyrox en Chicago 2025, un logro que reafirmó su compromiso con este deporte emergente que gana cada vez más seguidores en el mundo.
Crédito: TV Azteca
010 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Andrea Álvarez.jpg
Además de atleta, Andrea Álvarez es psicoterapeuta, una profesión que conecta directamente con su filosofía de vida: trabajar cuerpo y mente como un todo.
Crédito: TV Azteca
011 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Andrea Álvarez.jpg
En lo personal, ha enfrentado momentos difíciles, como la enfermedad de su padre, quien padeció cáncer, experiencia que la marcó profundamente. También comparte que su mayor miedo es perder o que le ocurra algo a su hermana, con quien tiene un lazo muy fuerte.
Crédito: TV Azteca
012 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Andrea Álvarez.jpg
Ahora, Andrea Álvarez se prepara para un nuevo reto: integrarse al reality Draft el Ascenso, donde espera demostrar sus capacidades físicas y su temple competitivo frente a otros grandes atletas.
Crédito: TV Azteca

Exatlón Draft: El lado que no conocías de Andrea Álvarez

¡Prepárate para descubrir el otro lado que no conocías de Andrea Álvarez! Hermosa, talentosa y sobre todo, poderosa. Ella es Andrea Álvarez, una de las grandes atletas de alto rendimiento que forma parte del Exatlón Draft El Ascenso. Conoce todo sobre ella.

Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Contenido relacionado
Los Ángeles Azules
¡De Iztapalapa para el mundo! Así triunfan Los Ángeles Azules en España
Ventaneando
¿Cómo se vería Don Ramón si siguiera vivo, según la IA.png
No vas a creer cómo se vería Don Ramón si siguiera vivo, según la IA
Famosos
Christian Nodal
Christian Nodal tiene revés legal que pondrá a prueba su carrera musical
Ventaneando
Diego Boneta
¿Por qué Diego Boneta no estará en Mentiras All Stars?: El actor responde
Ventaneando
Exatlón México: ¿Qué es el parkour ?
Del asfalto a las arenas: ¿Qué es el parkour y cómo impacta en Exatlón Draft El Ascenso?
Exatlón México
whatsapp mensajes de amor.png
El verdadero significado de recibir un mensaje en WhatsApp con el número 9080
Azteca Uno Especiales
Susana Zabaleta
Susana Zabaleta sufre accidente en el aeropuesto y su novio Ricardo Pérez tiene TREMENDA reacción
Ventaneando
/especiales-azteca/psicologia-que-significa-persona-nunca-publique-nada-redes-sociales-pb-notas
Si estás todo el día en redes sociales y no publicas nada, podrías tener este rasgo explicado por la Psicología
Azteca Uno Especiales
joven-infiel-ubicación.png
VIDEO: Joven fue descubierta en una infidelidad por la ubicación del celular y la terminan
Al Extremo
Los horóscopos del Niño Prodigio de este miércoles 10 de septiembre
Los horóscopos de este miércoles 10 de septiembre: predicciones de amor, salud y dinero
Horóscopos
REY GRUPERO EN MASTERCHEF CELEBRITY
De la estufa a La Granja VIP: así le fue a Rey Grupero en MasterChef Celebrity 2024
La Granja VIP
Youtuber muere en el interior de su casa esto es lo que se sabe.png
Era de los más vistos en YouTube y fue encontrado muerto en su casa
Famosos
Villareal-Martínez-divorcio.png
Cruz Martínez desató la polémica luego de su divorcio con Alicia Villareal; esto dijo
Famosos
Venga La Alegría, programa del 9 de septiembre 2025
Venga La Alegría | Programa 9 de septiembre Parte 2 | Las expectativas por la presentación de Nodal en Morelia, la aparición en televisión de Jezzini o Zinni y mucha diversión
Venga La Alegría
Exatlón México
¿Qué importa más en los circuitos de Exatlón México para ganar? ¿Resistencia o puntería? Esto nos dice la IA
Exatlón México
Venga La Alegría, programa completo del 9 de septiembre 2025
Venga La Alegría | Programa 9 de septiembre Parte 1 | Emiliano Aguilar confiesa por qué no habla con Ángela Aguilar, las declaraciones de Susana Zabaleta y mucho más
Venga La Alegría
/especiales-azteca/dano-severo-sientas-demasiado-tiempo-taza-del-bano-pb-notas
Peligro: Esto te pasará si pasas mucho tiempo sentado en la taza del baño
Azteca Uno Especiales
Equipo Blanco y Equipo Negro
De medallistas olímpicos a formadores de las nuevas generaciones en el deporte: Conoce a todos los atletas de Exatlón Draft El Ascenso
Exatlón México
×
×