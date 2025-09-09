Exatlón Draft: El lado que no conocías de Andrea Álvarez
A sus 33 años, Andrea Álvarez es más que una cara bonita, ella tiene mucho que dar dentro y fuera del Exatlón Draft El Ascenso. ¡Esto es todo lo que no conoces!
Ella es la poderosa y encantadora Andrea Álvarez Centeno, una de las aletas que buscan un lugar en Exatlón México.
Andrea Álvarez Centeno nació el 23 de enero de 1992 en Mazatlán, Sinaloa, y actualmente vive en la Ciudad de México.
Con 33 años, ha logrado construir una carrera única que une dos de sus grandes pasiones: la psicología y el deporte.
Por un lado, ejerce como psicoterapeuta; por otro, es entrenadora y competidora en diferentes disciplinas deportivas, siempre buscando superarse dentro y fuera de la cancha.
La trayectoria deportiva de Andrea comenzó en la preparatoria, cuando se integró al equipo de voleibol de sala.
Su talento la llevó a conocer al entrenador de la selección nacional de voleibol de playa, lo que marcó un antes y un después en su vida.
Durante más de 13 años de carrera en voleibol de playa, Andrea compitió en torneos nacionales, consiguiendo primeros, segundos y terceros lugares que consolidaron su experiencia como atleta de alto rendimiento.
En 2024, aceptó la invitación de una amiga para competir en Hyrox, una disciplina fitness que mezcla fuerza y resistencia.
En poco tiempo, Andrea logró primer y segundo lugar en competencias, además de clasificar al Mundial de Hyrox en Chicago 2025, un logro que reafirmó su compromiso con este deporte emergente que gana cada vez más seguidores en el mundo.
Además de atleta, Andrea Álvarez es psicoterapeuta, una profesión que conecta directamente con su filosofía de vida: trabajar cuerpo y mente como un todo.
En lo personal, ha enfrentado momentos difíciles, como la enfermedad de su padre, quien padeció cáncer, experiencia que la marcó profundamente. También comparte que su mayor miedo es perder o que le ocurra algo a su hermana, con quien tiene un lazo muy fuerte.
Ahora, Andrea Álvarez se prepara para un nuevo reto: integrarse al reality Draft el Ascenso, donde espera demostrar sus capacidades físicas y su temple competitivo frente a otros grandes atletas.
