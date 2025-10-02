Así era la vida de lujos de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar que fue asesinado

La noche del pasado lunes 29 de septiembre, fue asesinado Micky Hair, un prestigioso estilista que trabajaba con famosas como Ángela Aguilar y Kenia Os. El crimen rápidamente dio lugar a diversas versiones sobre las razones detrás, pero también hizo que llamara la atención el ostentoso estilo de vida que solía llevar y todos los lujos que presumía como parte de su realidad.

Para muestra, las fotos y Videos que Miguel de la Mora compartía en sus redes sociales mostraba los viajes que con frecuencia hacía a destinos como Japón, París, Abu Dabi y Nueva York. En estos lugares no se limitaba a los atractivos turísticos principales, sino que optaba por experiencias un tanto más exclusivas, como los parques de diversiones de Disney y las cafeterías de joyerías costosas.

Instagram / @micky_hair El estilista de Ángela Aguilar solía viajar con mucha frecuencia

Además, en la mayoría de sus estancias se hospedaba en hoteles cinco estrellas, e incluso cuando tenía citas importantes en la Ciudad de México, elegía el Hotel Four Seasons, el preferido de celebridades de todo el mundo. Esto sumado al hecho de que, gracias al renombre que Miguel de la Mora ya tenía en el mundo de la belleza, era invitado especial de diferentes marcas para sus lanzamientos.

Aviones privados y autos de lujo: las excentricidades que Micky Hair presumía

Otra de las imágenes constantes en el perfil de Instagram de Miguel de la Mora, más conocido como Micky Hair, son sobre sus viajes en jets privados y yates. Y es que, tal como mostraba en línea, había ocasiones en las que prefería trasladarse en vehículos privados que le permitieran tener mayor comodidad y privacidad.

Instagram / @micky_hair Miguel de la Mora solía viajar en aviones privados y yates de lujo

Pero eso no es todo, el estilista de Ángela Aguilar también era fanático de los autos de lujo, tanto así que apenas en enero de 2025 estrenó un Porsche Taycan en color azul, valuado en más de 2 millones de pesos, según la página oficial del fabricante. En este vehículo se paseaba por las calles de Guadalajara, de donde era originario.

¿Cómo fue el asesinato de Miguel de la Mora, Micky Hair?

El empresario Miguel de la Mora fue asesinado la noche del 29 de septiembre, tras ser herido con arma de fuego en las afueras de uno de sus salones de belleza ubicado en Masaryk, Polanco. De acuerdo con las primeras declaraciones de Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, el homicidio de Micky Hair habría sido un atentado directo y ya se están llevando a cabo las indagaciones para dar con los responsables.

Instagram / @micky_hair, X / @mauriciotabe Micky Hair murió baleado afuera de su salón de belleza

En redes sociales, circulan videos filtrados de una cámara de seguridad que muestra el momento exacto en la que dos sujetos se acercan al estilista y le disparan, para luego huir del lugar.