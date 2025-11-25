Cazzu lanza polémico mensaje sobre Belinda; no creerás lo que dijo

Lo que muchos soñaban desde hace años, por fin se cumplió en una gala que tuvo GQ México, pues allí se reunieron dos de las celebridades femeninas más importantes dentro del mundo de la música en el país azteca. Ante eso, las especulaciones se hicieron latentes en todas las redes sociales donde se enteraron del encuentro. Sapiente de los comentarios, Cazzu ya contestó sobre la posible colaboración entre ambas artistas.

¿Qué dijo Cazzu sobre el dueto con Belinda?

Si hay algún despistado que no sabe la historia generada alrededor de ambas artistas, se recuerda que ambas fueron pareja de Christian Nodal, por lo que siempre se especuló sobre qué pasaría si se juntaban para hacer música. Y fue hasta el 2025 que se juntaron y Cazzu ya habló sobre el tema y sus palabras sorprenderán a varios.

De manera directa indicó que la idea de juntarse con Belinda para hacer una tiradera es una pelotudez, además agregó que las dos “hacemos música, tenemos carreras, tenemos cosas mucho más importantes que nos unen que haber compartido un novio”. Dejando en claro que aún le falta conocer mejor a Belinda para embarcarse en un proyecto musical.

En parte de las palabras de la argentina respecto al encuentro con la mexicana, dijo que fueron palabras llenas de respeto y admiración. Cazzu le dijo a Belinda que su música marcó a muchas personas de su edad, incluyendo a la trapera sudamericana.

¿Cómo sigue la relación de Cazzu con el padre de su hija?

La artista nacida en Fraile Pintado aseguró que no le interesa en absoluto la figura de Christian Nodal. No hay intención alguna de saber de su vida personal y que solamente se enfoca en Inti, en acompañarla para que ella entienda todo lo que rodea las constantes separaciones que viven por el trabajo de Cazzu como artista con alcance internacional.