Actor sufre terrible accidente en su primer viaje al extranjero; pierde los dedos

¡Una horrible noticia! Hay un actor mexicano que sorprendió al público con una triste noticia, puesto que anunció lo que experimentó en su primer viaje al extranjero por motivos de trabajo: sufrió un terrible accidente, provocando daños irreversibles al perder los dedos de la mano.

Algunos detalles han sido compartidos por los familiares del artista. Para que sepas todos los detalles, te compartiremos toda la información que se sabe, sobre su actual estado de salud y sobre cómo ocurrieron los hechos.

¿Qué pasó con Ricardo Abarca?

Ricardo Abarca es un reconocido actor en el cine mexicano, quien ha logrado compartir pantalla con diversas personalidades. Sin embargo, atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida.

Se sabe que el artista estaba experimentando su primer viaje al extranjero, trasladándose a Guatemala junto a la agrupación de M5. Justo cuando ya iba a descender del helicóptero para saludar a los fans, alzó una de sus manos, provocando que las hélices cortaran sus dedos.

Por suerte, ante el terrible accidente, logró recibir ayuda inmediata, y se realizó una cirugía de 14 horas para poder reimplantarle las extremidades afectadas. Aunque dicha situación le generó mucha inseguridad al respecto por el tema estético, en la actualidad sigue en ese proceso de lucha.

¿Quién es Ricardo Abarca?

Muchos conocemos al actor por su participación en “¿Qué culpa tiene el niño?”, compartiendo pantalla con actores como Karla Souza, Biassini Segura, Jesús Ochoa, Mara Escalante, Erick Elías y más. Pero ha participado en múltiples proyectos, logrando darse a conocer:

Cumbia Ninja

Todas menos tú

Chicuarotes

Isa, TKM

Silvana sin lana

Miss Bala: sin piedad

POPLAND!

Amores de mercado

Además, su carisma y talento le han permitido posicionarse en el mundo del cine con mucha facilidad, dándose a conocer a las nuevas generaciones que lo ven en la pantalla. Por suerte, el terrible accidente que sufrió en su primer viaje al extranjero parece que ya fue algo del pasado, y ahora sigue viviendo su vida con normalidad junto a toda su familia.