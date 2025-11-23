Estas son las personas que no deben tomar ponche en Navidad

Previo, durante y después de la Navidad es usual que se consuma el ponche, una bebida caliente y frutal; se suele beber durante la importante celebración, puesto que su sabor y calidez son ideales para poder soportar las bajas temperaturas de diciembre.

Lamentablemente, por situaciones de salud, hay personas que no deben tomar el elixir, por lo que deben tener mucho cuidado en su consumo. Es así que a continuación te vamos a detallar toda la información que se sabe al respecto para que lo conozcas.

¿Qué personas no deben tomar ponche?

Recuerda, esto no significa que el ponche sea malo, pero tiene ciertos elementos y características que a ciertas personas les pueden condicionar ciertos problemas de salud, por lo que debemos tener mucho cuidado al momento de beberlo.

Por un lado, no olvidemos que es una bebida dulce naturalmente, debido a las frutas y al piloncillo que se le agrega, por lo que la gente que tiene problemas de insulina alta o diabetes debe tener cuidado para que eso no afecte su salud; así lo menciona el IMSS.

Por otro lado, si presentas algún malestar estomacal, colitis, reflujo, intestino irritable o gastritis, no se recomienda la ingesta de la bebida, puesto que su temperatura y la acidez normal que tiene serían capaces de aumentar los malestares, por lo que se recomienda evitarlos a toda costa.

Por último, considera los frutos y especias que tiene, ya que hay personas que pueden ser alérgicas a ellas y generar varios problemas al ser ingeridas. Así que considera siempre preguntar qué tiene en su lista de insumos, para que puedas evitar algún susto en Navidad.

¿Qué beneficios tiene el ponche?

No todo es malo; además de ser una bebida deliciosa, el ponche es capaz de aportar varios beneficios para las personas que pueden ingerir el elixir, otorgando varios nutrientes al organismo. La Secretaría de Salud resalta los siguientes aspectos: