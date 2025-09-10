Actriz desapareció y estuvo encerrada y golpeada por su expareja... esto pasó con ella

Las redes sociales y los medios de comunicación mexicanos están impactados luego de que la reconocida actriz Laura Vignatti revelara que pasó meses encerrada y que fue golpeada por quien era su pareja. La famosa ha conmocionado a la opinión pública por el calvario que le tocó vivir.

La tía de Ángela Aguilar opina sobre la relación que tiene con Cristian Nodal [VIDEO] En redes sociales se ha relacionado el romance de Antonio Aguilar y su esposa con el de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Esto es lo que dijo sobre esa relación.

Laura Vignatti, de 36 años, es una reconocida actriz argentina que lleva muchos años radicada en México. Su rostro y nombre se destacó en producciones locales y ahora lo hace por una tormentosa situación personal que le tocó vivir durante meses.

¿Qué le pasó a Laura Vignatti?

Como se mencionó, Laura Vignatti estuvo meses desaparecida y alejada de los sets de filmación. Sin embargo, nada se sabía ni había sido comunicado por su entorno sobre los motivos de esta situación hasta que finalmente, en marzo pasado, la actriz retornó a las redes sociales con una fotografía.

“Esta fue la última foto que me tomé grabando la novela. La cual no pude terminar porque una persona, después de golpearme, me encerró y no me permitió regresar. Así como también me borró 500 fotos de mis redes y casi todos mis contactos de aquí y mi teléfono”, posteó Laura Vignatti en su cuenta de Instagram sorprendiendo a sus seguidores.

El calvario de Laura Vignatti

Laura Vignatti siguió publicando contenido en sus redes sociales y desahogándose por el calvario vivido. La actriz expresó que llevaba cinco meses sin dormir “poniendo toda la actitud para levantarme y seguir. Intentando no volver a caer...”. Además, añadió que “es más difícil de lo que parece o de lo que solemos escuchar a diario. Pero si algo tengo claro en esta vida es que nadie, nadie, nadie, me va a frenar”.

Lo expuesto por Laura Vignatti ha impactado fuertemente en los medios de comunicación y en los internautas que seguían su carrera. La actriz se muestra fuerte y afirma que no le da vergüenza contar lo que vivió y que espera “poder ayudar con lo que iré contando” ya que “a cualquiera puede pasarle, sin importar cuán fuerte seas”.