Revelan pruebas que Alicia Villarreal le fue infiel a Cruz Martínez

La cantante Alicia Villarreal sigue dando de qué hablar en los medios de comunicación y las redes sociales tras haber anunciado su divorcio del productor musical Cruz Martínez. Ahora, mientras la artista le da una nueva oportunidad a su corazón, revelan que le habría sido infiel a su ahora ex esposo.

Fue en febrero pasado cuando Alicia Villarreal difundió un comunicado en donde informaba a sus seguidores de una denuncia que había radicado contra Cruz Martínez por violencia intrafamiliar. Esta situación es parte del proceso legal de divorcio con el padre de dos de sus hijos y que ahora suma un nuevo capítulo.

¿Quién es el novio de Alicia Villarreal?

Al confirmarse el proceso de separación y la denuncia contra Cruz Martínez, la vida privada de Alicia Villarreal comenzó a ser un foco de atención para los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales. Y es que el proceso iniciado se completó, semanas atrás, cuando la artista reveló que tenía novio.

El influencer Cibad Hernández es quien acompaña los latidos del corazón de Alicia Villarreal en la actualidad y con quien mostró una fotografía tomados de la mano. Esta nueva oportunidad que la cantante se da en el amor ha despertado los elogios de sus seguidores pero también está dando lugar a intensos rumores.

¿Alicia Villarreal le fue infiel a Cruz Martínez?

Fue en el programa “Siéntese quien pueda” en donde se reveló que Alicia Villarreal y Cibad Hernández se conocían desde mucho antes de que “La güerita consentida” decidiera divorciarse de Cruz Martínez. Y, al parecer, habrían mantenido una relación cuando ambos se encontraban en pareja.

Según reveló un allegado al fundador de Kumbia Kings, Alicia Villarreal habría salido con el influencer entre 2008 y 2013, es decir cuando la cantante estaba en matrimonio. Según se difundió, la intérprete de “Besos y copas” tenía agendado a Cibad Hernández con otro nombre y se compartían mensajes y planes románticos, por lo que ahora nuevamente esta historia se está llevando todas las miradas.