Los detalles que revelarían que fue misteriosa la muerte de la Barbie humana

Bárbara Jankavski, era una creadora de contenido que era popularmente conocida como la “Barbie Humana”. Lamentablemente se confirmó que la joven murió a los 31 años de una manera sospechosa.

Esta influencer fue encontrada sin vida en una casa ubicada en São Paulo, Brasil, que presuntamente pertenece a un defensor público (abogado) luego de que ella contratara sus servicios.

¿Qué sabemos del fallecimiento de la ‘Barbie humana’?

La ‘Barbie Humana’ fue encontrada muerta el pasado 2 de noviembre y lo que dice el informe policial es que el abogado que estaba junto a ella, manifestó que la influencer había consumido sustancias ilícitas.

Después de eso la joven se durmió, le dio un ataque de tos y no volvió a responder. Dada esta situación es que llamaron a los servicios de emergencias locales.

Lo que se dice también es que la mujer contaba con señales de lesión en un ojo y en la espalda. Ante esta situación es que ha sido catalogada como una muerte sospechosa.

Según una amiga del abogado, Bárbara Jankavski sufrió una caída antes de su llegada al inmueble por eso las heridas. Se tiene que comprobar esta versión para poder determinar de dónde provienen las heridas. Es por esto que se está llevando a cabo una investigación para poder determinar las causas de la muerte y si hay implicados en la misma.

¿Quién era Bárbara Jankavski?

Bárbara Jankavski, realizaba publicaciones de videos en las redes sociales como TikTok e Instagram. El mayor número de seguidores lo tenía en TikTok, donde alcanzó casi 350 mil seguidores y uno de sus primeros videos posteados fue en 2021.

El contenido al que se dedicaba era principalmente de tips de belleza, pero también contaba situaciones y momentos cotidianos, el claro ejemplo es el de “las cosas que más le incomodan en la vida”, el cual está anclado en su perfil y tiene 8 millones de vistas.