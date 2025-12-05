Fin de una era: Jennifer Lopez borra el tatuaje que se hizo junto a Ben Affleck

La acción de Jennifer Lopez de borrarse el tatuaje que se hizo en honor a su expareja parece estar cerrando definitivamente una etapa para ella. La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzó en 2002, cuando anunciaron su compromiso, pero poco después terminaron. Finalmente, en 2022 volvieron a comprometerse y se casaron. El amor duró poco: en agosto de 2024 anunciaron su divorcio.

Los tatuajes como símbolo de amor eterno

El romance de Ben y JLo fue tan intenso que los paparazzi seguían cada uno de sus movimientos. En una demostración de amor, ambos se realizaron tatuajes significativos como símbolo de unión.

En febrero de 2023, en el Día de San Valentín, López se tatuó debajo de sus costillas un símbolo de infinito atravesado por una flecha, acompañado de los nombres de ambos. Affleck, por su parte, se tatuó en el brazo dos flechas cruzadas con las iniciales “J” y “B”.

El divorcio y los rumores sobre el tatuaje

En agosto de 2024, Jennifer Lopez solicitó el divorcio, documento que finalmente se firmó en enero de 2025. Sin embargo, los tatuajes permanecían como recordatorio de la relación.

Los rumores de que López había borrado el tatuaje comenzaron en septiembre de 2024, cuando apareció en una alfombra roja con un vestido que dejaba sus costados al descubierto y el tatuaje no era visible. En ese momento se especuló que lo había cubierto con maquillaje.

American Music Awards y la confirmación

Durante la alfombra de los American Music Awards, edición número 51, López volvió a mostrar mucha piel con su vestido y, una vez más, el tatuaje no estaba presente. Según una fuente anónima reveló a Deuxmoi, la cantante no solo estaría eliminando el tatuaje, sino que planea reemplazarlo con un diseño de colibrí, dejando atrás el símbolo que representaba su amor por Affleck.

En el verano anterior, la artista había publicado un video en Instagram donde el tatuaje aún era visible, aunque borroso.

Reacciones de los fanáticos

Las redes sociales no tardaron en reaccionar: “Es por esto que no te tatúas el nombre de alguien en el cuerpo”, escribió un usuario. Otro bromeó: “Ni hablar de Bennifer 3.0”.

Residencia de Jennifer Lopez en Las Vegas

Mientras tanto, la cantante se prepara para su residencia en Las Vegas, que iniciará el 30 de diciembre de 2025 en el The Colosseum de Caesars Palace, bajo el nombre “Jennifer Lopez: Up All Night Live”.