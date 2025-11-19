Eleazar comparte sus pronósticos sobre el resultado de la Asamblea y los próximos eliminados de La Granja VIP

El cambio en las reglas anunciado ayer por el conductor Adal Ramones en la ceremonia del duelo ha provocado muchas especulaciones al interior de La Granja VIP y una de las celebridades que comenzó a pensar en diferentes escenarios fue Eleazar Gómez.

"Esta semana se van dos": Eleazar anticipa doble eliminación

El peón de esta semana comenzó a especular desde temprana hora con algunos de sus compañeros sobre los recientes y próximos cambios en La Granja VIP, pero los principales temas que ocuparon sus conversaciones fueron el resultado de la Asamblea de esta noche y el número de eliminados de esta semana.

Eleazar tuvo una plática con Lis Vega en la que le dijo que, "a su sentir", esta semana serían dos las celebridades que abandonarían para siempre el reality show, pronóstico que fue reconocido como una posibilidad por su compañera.

El peón compartió que tiene una acertada experiencia a raíz de un juego que tiene con su hermano menor, por lo que se mostró confiado del posible resultado de su predicción.

Por otro lado, Gómez intercambió algunos comentarios con Alfredo Adame sobre lo que pudiera ocurrir al final de la Asamblea de esta noche y le aseveró al 'Golden Boy' que la ceremonia podría concluir con cinco granjeros nominados con el mismo objetivo que le aseveró a Lis: que sean dos los eliminados en la gala del próximo domingo. Cabe señalar que el polémico peón se mostró abierto a la posiblidad de que la predicción de su aliado se convierta en una realidad.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Kim Shantal y al perdedor del duelo entre 'El Patrón' Alberto del Río y Kike Mayagoitia; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

