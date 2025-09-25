Lo peor que ha hecho Bad Bunny: “Me arrepiento toda la vida… no lo hagan”

Uno pensaría que las personas que han alcanzado el éxito de la forma que lo hacen las superestrellas, no podrían arrepentirse de algo en sus vidas. Aunque hoy es uno de los artistas más influyentes del mundo, Bad Bunny también carga todos los días con errores de los que asegura no podrá librarse jamás. En una plática íntima con su amigo Residente, el cantante puertorriqueño confesó lo que considera el peor error de su vida: arreglarse los dientes con un procedimiento estético.

La confesión más íntima de Bad Bunny

“Yo les digo a todas las personas que no se hagan los dientes, es el peor error que puede cometer un ser humano”, declaró.

El intérprete explicó que, aunque en su momento lo hizo por un tema estético, pues tenía un diente negro del que se quería deshacer, con el tiempo comprendió que debió optar por un tratamiento ortodóntico más natural y menos invasivo.

“Por más feos y más jodidos que los tengas no te los hagas, me arrepiento de eso toda mi vida”, advirtió, buscando que otros no repitan su experiencia.

Un consejo detrás del ídolo global

El video de la revelación que hizo el artista tiene mucho tiempo, pero recientemente se viralizó en redes sociales sorprendiendo a miles, pues, suele mostrarse seguro, irreverente y en control de su imagen. Sin embargo, su reflexión muestra un lado más humano en el ídolo: detrás del artista que llena estadios y rompe récords, también hay decisiones personales que pesan con los años.

Bad Bunny, entre el éxito y la autocrítica

A pesar de este arrepentimiento, 2025 es otro año de consagración para Benito Antonio Martínez Ocasio. El puertorriqueño se encuentra en su mejor momento, pues, está nominado a varias categorías en los Latin GRAMMY, incluyendo Álbum del Año y Canción del Año, reafirmando su peso en la industria musical y reflejando el enorme impacto global que tiene.

¿Qué opinas?

También te puede interesar: Qué significa usar ropa de color negro, según la psicología

