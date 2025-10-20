Así fue el momento en que Belinda se burló de Kenia Os

La música tiene diferentes motivos para ser disfrutada y uno de ellas es la unión de artistas como sucede con la nueva colaboración entre Belinda, Kenia Os y Danna Paola. Las cantantes fueron invitadas a un podcast en donde hablaron sobre diversos temas y hubo lugar para que Belinda se burlara de la intérprete de “Malas decisiones”.

Las artistas fueron convocadas por Apple Music para ser parte de un podcast en el que hicieron alusión a la colaboración en la que están trabajando juntas. En este marco, Belinda, Kenia Os y Danna Paola tuvieron una charla muy distendida en donde no faltó el lugar para el humor y la comparación con personajes de icónicas películas.

¿Belinda se burló de Kenia Os?

Durante la entrevista que las artistas compartieron, Belinda y Kenia Os protagonizaron un momento que acaparó la atención de sus seguidores. Es que la intérprete de “Luz sin gravedad” y Danna Paola comenzaron a hablar de cine, tema del cual Kenia Os parece no conocer mucho.

Fue en ese marco cuando Belinda afirmó sobre Kenia Os que “vamos a abrirle los ojos como en ‘Naranja Mecánica’”, en relación a la famosa escena del filme de Stanley Kubrick. Sin embargo, todo terminó en una burla por parte de Belinda hacia Kenia Os luego de que esta hacía el gesto para intentar mantener sus ojos abiertos.

“No tienes ni idea de lo que te estoy diciendo”, sentenció Belinda apuntando a Kenia Os y dejando al descubierto que la artista mexicana desconocía sobre la película que le estaba hablando. Ya resignada, la intérprete de “Por dentro” afirmó: “Soy como Dory” en alusión a su débil memoria.

¿Belinda cayó en un error?

La interacción entre Belinda, Kenia Os y Danna Paola acaparó la atención de las reconocidas artistas y les permitió compartir un momento distendido en el que no faltaron las risas. Sin embargo, en relación a la burla con el filme ‘Naranja Mecánica’ algunos internautas no dudaron en señalar un error de Belinda.

“No sabes de Hitchcock. La película más icónica”, sentenció Belinda en medio de su burla a Kenia Os pero allí radicó el error al atribuirle al maestro del suspenso el filme que le pertenece a Stanley Kubrick. Sin embargo, esa errónea afirmación pasó desapercibida por las demás integrantes de la mesa.