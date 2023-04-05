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FOTOS | ¿Belinda y Cazzu ahora son amigas?

A pesar de que Belinda es la exprometida de Christian Nodal y Cazzu la actual pareja del cantante de regional mexicano, ¡ambas se apoyan y admiran! ¿Son amigas?

Por: Ana Patricia Pérez

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