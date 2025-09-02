Belinda anuncia un dueto “de chicas superpoderosas” y desata rumores de colaboración con Cazzu

Belinda continúa dando de qué hablar con una serie de momentos memorables que han marcado su carrera en las últimas semanas. Tras sorprender al público al subir al escenario con Bad Bunny en Puerto Rico, y después de cumplir su sueño de cantar junto a Shakira en la Ciudad de México, la intérprete adelantó que tiene entre manos un proyecto musical que promete dar mucho de qué hablar.

Durante una entrevista, la cantante reveló que trabaja en nuevas canciones con distintos estilos y confirmó que uno de sus próximos lanzamientos será un dueto muy especial. Con entusiasmo lo describió como “el dueto de las chicas superpoderosas”, lo que generó especulaciones sobre si la colaboración podría ser con Cazzu u otra artista reconocida de la escena latina.

¿Con quién hará dueto Belinda?

La también actriz subrayó la relevancia de fortalecer la presencia femenina en la música a través de alianzas artísticas. Para ella, las colaboraciones entre mujeres son una manera de apoyarse mutuamente y de abrir espacios en una industria donde históricamente las figuras masculinas han predominado.

“Creo que este dueto marcará un cambio importante en la forma en que se perciben las colaboraciones en México, sobre todo porque es esencial que nos apoyemos entre mujeres”, explicó Belinda. Aunque no confirmó el nombre de su compañera, sus declaraciones bastaron para encender la expectativa entre sus seguidores.

¿Qué sintió Belinda al compartir escenario con Shakira?

Uno de los momentos más emotivos que vivió recientemente fue la invitación de Shakira para cantar “Día de Enero” durante su concierto en un importante recinto de la Ciudad de México. Belinda no ocultó la emoción de compartir escenario con la colombiana, a quien calificó como una mujer valiente y admirada por su capacidad de reinventarse.

La cantante mexicana confesó que esta experiencia quedará grabada en su memoria como un hito en su trayectoria, al considerarla un honor y una inspiración.

