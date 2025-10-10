Fue el payaso más exitoso de México, pero sus excesivas fiestas lo dejaron en la ruina antes de morir

México ha tenido la fortuna de contar con un sinfín de comediantes que han logrado trascender la fama internacional, ya sea en su faceta como standuperos o cuentachistes. En este sentido, destaca un payaso que logró tener una gran fortuna, misma que perdió gracias a sus excesivas fiestas.

Hablamos de Cepillín, considerado el payaso más importante de México por muchos expertos en entretenimiento, cuya muerte se dio hace tan solo unos años. La vida de Cepillín tuvo altibajos marcados, pues pasó de ganar grandes cantidades de dinero a estar en la ruina durante un tiempo considerable. ¿Qué fue de él?

¿Por qué Cepillín, el payaso mexicano, quedó en la ruina tras ganarlo todo?

Ricardo González Gutiérrez, nombre de pila de Cepillín, se consolidó como el payaso favorito durante las últimas dos décadas del siglo pasado gracias a su programa, mismo que estuvo varios años al aire. Esta situación, en consecuencia, lo hizo ganar mucho dinero dado que su popularidad trascendió a 18 países, además de México.

Su fama y carisma internacional ayudaron a que su vida diera un cambio radical a través de lujos, mismos que lo empezaron a superar durante la década de los 90’s cuando el payaso protagonizó fiestas desatadas que incluían una gran cantidad de dinero despilfarrado para con sus invitados.

Las fiestas, según testigos, duraban días completos, mientras que las bebidas y los banquetes estaban al por mayor. La época dorada de Cepillín se convirtió en un aliciente para que gastara toda su fortuna, por lo que, durante algunos años, vivió en la ruina, esto en medio de pequeñas presentaciones privadas y en circos públicos.

¿Cepillín perdió la vida en medio de la ruina?

Plataformas de internet ayudaron a que pudiera recobrar cierta fama, lo cual ayudó a que los ingresos mejoraran en relación al periodo de ruina que vivió hace algún tiempo. Pese a ello, una serie de dolores en la espalda y ser diagnosticado con cáncer fue suficiente para que el payaso perdiera la vida a la edad de 75 años el 8 de marzo del 2021.