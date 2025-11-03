¿Christian Nodal lanza indirecta a Cazzu? Este fue el mensaje que publicó en sus redes

Christian Nodal en los últimos días, se ha visto involucrado en múltiples polémicas, en especial relacionada con la situación legal que se maneja con Cazzu sobre el cuidado de su hija. Provocando que constantemente salgan todo tipo de comentarios y declaraciones al respecto.

En sus redes sociales, el cantante mexicano, dejó un mensaje que sorprendió a varios usuarios que lo vieron. Es así que te detallaremos qué fue lo que comentó y si se trataba de alguna indirecta a la artista argentina.

¿Qué público Nodal en sus redes?

En los últimos días, Christian Nodal, en su cuenta de Instagram, subió un video, donde ponía el siguiente texto que sorprendió a varios usuarios:

“Espero así suene mi viaje al cielo… Aquí ya se cumplió mi dueto más soñado. Los amo. Les deseo a su alma este sentimiento tan chingón”

En un inicio, dichas palabras generaron mucha preocupación en redes, pensando que se trataría de una indirecta de despedida, pero no fue así. Muchos mencionan que podría hacer referencia a la canción de fondo, que es “Estos celos”. Puesto que van a juntar la voz de Nodal y Vicente Fernández, siendo un dueto que el cantante sonorense le hubiera gustado lograr mientras estaba en vida.

Sin embargo, hasta el momento, el artista mexicano se ha mantenido al margen sobre sus comentarios hacia Cazzu en redes, en especial después de que ella se fuera de México al terminar todas sus presentaciones en vivo. Por lo que la publicación, parece que no se trata de ninguna indirecta.

¿Qué pasó entre Cazzu y Nodal?

Dentro de todas las polémicas que se han generado entre la pareja de artistas, la más reciente fue cuando el equipo legal de Christian Nodal aseguraba que el cantante pagaba una pensión millonaria y que se había presentado todo tipo de dificultades para poder ver a su hija.

Posteriormente, Cazzu antes de dejar México, fue abordada por los medios de comunicación, quienes pidieron su opinión al respecto, detallando que nunca se ha presentado impedimento para que pueda ver a la menor, y dejando en claro que no paga una suma millonaria.