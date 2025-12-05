Esta es la nueva estafa de WhatsApp que alerta a usuarios; así puedes evitar caer en ella

En redes sociales ha comenzado a surgir la que sería una nueva estafa o, bien, un método de fraude a través de WhatsApp, la aplicación más utilizada que hay en México y una de las más populares que existen en el mundo. Si quieres conocer más detalles respecto a este hecho, quédate con nosotros.

Los ciberdelincuentes cada vez son más creativos al momento de buscar estafas a los usuarios a través de sus redes sociales favoritas, entre las que destaca WhatsApp. Al cierre del año 2025, distintos internautas han notado un nuevo método de fraude que, tristemente, ha afectado a muchos de estos.

¿Cuál es la nueva estafa que ha llegado a WhatsApp?

La cuenta de Instagram @Pulzo_col menciona que, en las últimas semanas, han recibido llamadas de números desconocidos en donde una voz femenina les comenta la siguiente frase: “tengo algo qué decirte, ¿me puedes agregar a WhatsApp?”. Este gancho es lo suficientemente grande para que algunas personas caigan en dicha estafa.

Te puede interesar: ¿Cómo editar los mensajes mediante WhatsApp?

Este truco despierta la duda e intriga de los usuarios del otro lado del celular, por lo que optan por agregar el número a sus contactos. Una vez hecho esto, el estafador impide que WhatsApp muestre una advertencia de seguridad dado que es el usuario que comienza la conversación, y uno de los principales fraudes es, precisamente, solicitar un código de verificación.

Con este número, el ciberdelincuente tiene la llave que da el acceso a tu cuenta, tanto en cuanto a conversaciones como en identidad digital se refiere. Ya con una clave nueva, el dueño real de WhatsApp queda fuera de su cuenta, por lo que son los delincuentes quienes comienzan a escribir a los contactos pidiendo dinero o cualquier artículo de valor asegurando que está metido en una “situación urgente”.

¿Qué recomienda WhatsApp para evitar estafas o fraudes?

WhatsApp, mediante su página oficial, recomienda que analices a detalle la forma en cómo escriben personas ajenas a tus contactos, pues estos suelen tener errores gramaticales u ortográficos. De igual forma, es importante que evites las solicitudes que te “invitan” a tocar un enlace, mismos que normalmente contienen virus que podrían hackear tu información.