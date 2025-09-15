Cruz Martínez responde a rumores de infidelidad de Alicia Villarreal con Cibad Hernández

Poco a poco, los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Alicia Villarreal han revivido poco a poco en redes sociales. Tras varias semanas llenas de especulaciones, Cruz Martínez, exesposo de la cantante y exintegrante de los Kumbia Kings, fue cuestionado por los medios sobre si Alicia inició su romance con Cibad Hernández antes de separarse legalmente.

Cruz Martínez rompe el silencio sobre Alicia Villarreal y Cibad Hernández

“Yo no soy un libro abierto”, respondió Cruz a Woodside Media. “Si la otra parte es un libro abierto, pues ustedes saben. Todas las pruebas que existen, la verdad, están en internet. Es dar una búsqueda y van a encontrar de todo”, añadió. Esto deja en claro que el músico no confirmará ni negará ninguno de los rumores que circulan en redes sociales respecto al tema.

Lo que revelan algunas fuentes cercanas...

En diferentes medios, algunas fuentes cercanas a la expareja, afirman, que Alicia y Cibad ya tenían una relación amorosa antes de que el matrimonio se separara oficialmente. “Ellos no se están conociendo por primera vez”, declaró el informante, mismo que incluso ha asegurado que Cibad también tenía pareja en ese momento. Supuestamente, Cruz habría encontrado mensajes comprometedores entre ambos.

Alicia y Cibad hacen pública su relación

Fue el 26 de agosto, que Alicia Villarreal y Cibad Hernández decidieron hacer pública su historia de amor con varias fotos juntos, donde incluso muestran que se hicieron tatuajes combinados para celebrar su unión. Hasta ahora, ambos guardan silencio y ninguno de los dos ha respondido directamente a los rumores de infidelidad. Mientras las dudas siguen flotando en el aire, ellos no dudan en demostrar su afecto en redes y sugieren que están disfrutando de esta nueva etapa.

Un tema que divide a los fans

Las declaraciones de Cruz han generado todo tipo de reacciones: mientras algunos consideran que debió aclarar por completo la situación, otros creen que su respuesta fue bastante decente al evitar alimentar más especulaciones. Mientras tanto, el romance de Alicia y Cibad sigue dando de qué hablar.

