Cynthia Klitbo, la actriz mexicana que fue víctima del fraude

Cynthia Klitbo es una actriz mexicana, reconocida por los múltiples papeles que le ha tocado desempeñar en varias producciones. Lamentablemente, en los últimos años, se ha convertido en víctima del fraude, actos ilícitos que le han hecho perder miles de pesos, situación que le ha afectado en su vida general.

Recientemente, anunció que nuevamente fue víctima de una estafa en un banco de Miami, situación que ya le provocó una pérdida importante de dinero. A continuación te detallaremos toda la información que se sabe al respecto.

¿Cómo ocurrió el fraude hacia Cynthia Klitbo?

La actriz empleó sus redes sociales para poder explicar cómo fue víctima del fraude en un banco de Estados Unidos. Explicó que, mientras luchaba por recuperar el dinero que perdió en el 2024, fue nuevamente víctima de los actos ilícitos.

Detallando que ya había logrado recuperar mil 700 dólares, pero por enviar la información al domicilio de la actriz, cerraron la cuenta al no continuar con el proceso a tiempo. En realidad, solamente contaba con 900 dólares, debido a que se había generado una multa mensual de 40 dólares, restando el monto, cerrando implacablemente su caso y nuevamente dejándola sin nada de sus ahorros.

Cynthia Klitbo, con indignación, relata que fue mal recibida en el centro bancario, puesto que la gerente se burló de ella. Después de un mal rato causado por el banco, eso no detiene a la actriz mexicana de buscar justicia al respecto, puesto que son ahorros que ella ha reunido a lo largo de su carrera artística.

¿Cómo afectó el fraude en su vida?

Es bien sabido que la actriz mexicana, no quería que su hija trabaje, buscando que ella se enfocara en sus estudios. Parte del dinero que le fue robado, estaba destinado a la educación de su hija en Estados Unidos.

Pero al ser víctima del fraude, la hija de Cynthia Klitbo tuvo que empezar a trabajar, mudarse a México y ahorrar para continuar con sus estudios. Mientras que la actriz Mexicana tuvo que retomar ciertos proyectos para recuperarse económicamente. Una situación por la cual sigue luchando para obtener justicia.