El día que hicieron viral noticia falsa de la muerte de un querido actor, pero el artista salió a desmentirlo con este mensaje

Muchas veces, internet puede convertirse en un enemigo silencioso, especialmente cuando se trata de noticias falsas. En varias ocasiones, el actor colombiano Jorge Enrique Abello ha sido víctima de varios videos que anunciaban su fallecimiento, generando confusión y preocupación entre sus seguidores.

Ante este tipo de situaciones, el famoso tuvo que salir a desmentir personalmente el rumor en repetidas ocasiones, pidiendo que se detuviera la difusión de esta lamentable falsedad.

Qué dijo Jorge Enrique Abello, el actor que tuvo que desmentir su propia “muerte”

Jorge Enrique Abello, recordado por su icónico papel en ‘Betty, La Fea’, siempre ha gozado del cariño del público. Sin embargo, en repetidas ocasiones vivió todo lo contrario: sobre todo por un clip viral en YouTube anunciaba que el actor había tenido un “triste final” y repasaba sus momentos más destacados en la televisión.

Sorprendido por la rapidez con la que se difundió la noticia, Abello decidió enfrentarlo con humor y apareció en su clásico ‘Night Night’ en Instagram, bromeando “desde el más allá” y mostrando su estilo relajado ante la situación.

Fuente: Instagram Oficial Jorge Enrique Abello fue dado por muerto, pero el actor se lo tomó con humor

Bajo el título “No estaba muerto, estaba de parranda”, logró dar un mensaje importante sobre la ética digital, además de divertir a sus seguidores.

El actor aprovechó la ocasión para recordar que su trayectoria y fama no deberían ser utilizadas para generar clics a costa de mentiras y, con su humor característico, transformó la desagradable experiencia en un momento de reflexión y entretenimiento.

¿Por qué Betty, La Fea fue el desencadenante de la noticia?

El origen del falso rumor sobre la muerte de Jorge Enrique Abello se remonta a una antigua entrevista en la que habló de un problema cardíaco.

El actor explicó que esa afección pudo deberse a una condición de nacimiento o al exceso de trabajo mientras interpretaba a Armando Mendoza en Betty, la fea. Al difundirse de nuevo esa charla, algunos medios publicaron notas que él calificó de “mentirosas”, debido a que nunca afirmó que la telenovela fuera la causa de su salud delicada.

Fuente: Canva Betty, La Fea: la novela que lanzó al éxito al actor colombianl

A partir de esa confusión, un canal de YouTube aprovechó la información para crear un video “homenaje”, asegurando que Abello había muerto. Indignado, el actor criticó la práctica.

“Lo primero para salvar el mundo es la ética, especialmente en los medios de comunicación (…) hay gente que no es ética, eso pasa con estos imbéciles de este canal que se dedica a utilizar los nombres de actores, cantantes, gente famosa que está viva y los dan por muertos, seguramente para ganar vistas”.

Abello agregó que esperaba que la cuenta fuera bloqueada pronto: “Me llamaron personas muy queridas, llorando, tristes, preocupadas… eso me conmovió, pero sé que ninguno de ellos debió preocuparse por mi supuesta muerte”.

Afortunadamente, Arbello sigue con vida y actualmente comparte contenido con su comunidad en redes sociales, que supera el 1.8 millones de fans.