Emiliano Aguilar revela detalles sobre su salud mental tras conflicto con su familia

Emiliano Aguilar, el hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, en las últimas semanas se ha encontrado en el ojo del huracán del chisme, puesto que se ha visto involucrado en varios pleitos familiares con otros integrantes de la familia, provocando que la enemistad entre ellos aumente notablemente.

Emiliano Aguilar alcanzado por el nuevo romance de Ángela Aguilar [VIDEO] Emiliano Aguilar ya fue alcanzado por todo el escándalo provocado por el nuevo romance de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal. ¿Qué nos dijo?

Sin embargo, el cantante no ha ocultado que ha recibido tratamiento médico para cuidar de su salud mental, noticia que pocos de los usuarios conocen al respecto. Es así que te explicaremos todo lo que se sabe sobre el joven cantante actualmente.

¿Qué pasó con Emiliano Aguilar?

Desde el 2017, Pepe Aguilar fue el encargado de anunciar públicamente que Emiliano Aguilar padecía de bipolaridad. Sin embargo, es una noticia que actualmente el hijo del cantante no ha hablado al respecto, ya sea oficializando el comentario o desmintiendo el tema.

Recientemente, en un video en vivo publicado por el joven cantante, explicó que se encuentra consumiendo medicamentos recetados, acción que hace con la principal finalidad de cuidar de su salud mental.

Recalcó que ha padecido de ansiedad, y es que las situaciones familiares que se han vivido han provocado afectaciones en su bienestar, por lo que complementa la medicación con terapias para obtener apoyo emocional actualmente.

Además, aprovechó la oportunidad para hablar sobre el tema de la salud mental, recalcando que se debe normalizar la búsqueda de ayuda profesional para atender problemas emocionales. Momentos en los que recibió varios mensajes de sus seguidores, quienes apoyaban al joven creador de contenido, solidarizándose con él.

¿Qué dijo Leonardo Aguilar de Emiliano Aguilar?

La discusión más reciente fue entre Leonardo y Emiliano Aguilar, misma que empezó como una broma y terminó en una discusión en redes sociales, provocando que la enemistad entre ambos integrantes aumente notablemente.

Leonardo, en una presentación, comentó que a los asistentes les cantaría un poco de rap, para después decir:

“Yo no soy ese Aguilar, y que quede claro, por favor”

Aunque posteriormente enalteció que respetaba y admiraba a su medio hermano, no fue suficiente, puesto que Emiliano lo tomó personal, haciendo un video donde pedía que se calmara y dejara de hacer esos chistes.