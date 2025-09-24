Hija de Lupillo Rivera destapa inesperados detalles de la intensa relación de su padre con Belinda

El supuesto romance que tuvieron Belinda y Lupillo Rivera sigue siendo tema de conversación entre el público, especialmente ahora que el cantante de banda está próximo a hacer nuevas revelaciones. Esto como parte de las memorias que plasmó en “Tragos amargos”, libro en el que habría expuesto secretos sobre la cercanía que mantuvo con la cantante.

Al respecto, Lupita, una de las hijas del cantautor mexicano, se atrevió a confesar que sí le hubiera gustado tener a Belinda como madrastra. “Me cayó muy bien, es muy linda persona”, dijo entre risas para una entrevista con Ventaneando.

Hija de Lupillo Rivera admite que le hubiese gustado que Belinda fuera su madrastra [VIDEO] Lupita Rivera se siente muy orgullosa de los logros de su padre y se encuentra muy emocionada por leer su libro donde menciona a Belinda.

Por otra parte, la joven admitió que ella tampoco conoce toda la historia de esta polémica relación. Por lo que está ansiosa de leer el libro completo para así descubrir nuevos detalles que hasta ahora su padre había preferido guardar en privado, como el hecho de que aparentemente Belinda contempló convertirse en madre con él.

Jimena Pérez aseguró que Belinda sí le rompió el corazón a Lupillo Rivera

A quien no le queda duda de que entre los cantantes sí pudo existir cierta atracción, fue Jimena Pérez “La Choco”, quien los conoció durante las grabaciones de “La Voz 2019", proyecto en el que se habría dado el flechazo.

Y es que desde su perspectiva, la convivencia entre Lupillo Rivera y Belinda era tan cercana que parecían algo más que amigos y hasta cree que sí hubo corazones rotos.

Instagram / @karizmarivera, @lavoztvazteca Lupita Rivera admitió que siempre tuvo una buena opinión sobre Belinda

“Cuando estaban haciendo ‘La Voz’, los dos eran coaches, había mucho jugueteo, se llevaban muy bien. Imagínate, cómo no va a tener el corazón roto si mi Beli le peinaba el bigote, le retocaba la pelona, muy atenta”, explicó la comunicadora.

Instagram / @lavoztvazteca Jimena Pérez aseguró que ella sí vio la conexión que había entre Lupillo Rivera y Belinda

Revelan los atributos de Lupillo Rivera que habrían conquistado a Belinda

Además, Pati Chapoy y Pedro Sola, que igual vieron de cerca este romance fallido, mencionaron que quizá la intérprete de “Amor a primera vista” también se pudo haber encariñado de su colega, pues consideran que es un hombre muy caballeroso. Lo que coincide con los dichos de Lupillo Rivera, que ha asegurado que siempre trató bien a Belinda.