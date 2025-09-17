Esto dijo la expareja de Isabella Ladera tras la filtración de su video con Beéle

La modelo Isabella Ladera es una de las famosas que está en la portada de distintos medios de comunicación, luego de la filtración de un video íntimo en el que aparece junto al cantante Beéle. Ahora, en medio de ciertos rumores, Isander Pérez, expareja de la influencer, rompió el silencio en sus redes sociales.

Alan Estrada e Isabella Castillo se divierten en '¡Qué apretados!’. [VIDEO] ¡En Venga la Aegría es tiempo de la diversión al lado de nuestros conductores e invitados!

Isabella Ladera se ha visto envuelta en una gran polémica que tiene que ver con su vida íntima expuesta. Un video muestra a la modelo junto a quien fue su novio, el músico Beéle, por lo que se ha expresado ante un hecho que “vulnera mi privacidad, atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor”.

¿Qué rumores se desprendieron tras el video de Isabella Ladera?

El impacto que causó la divulgación de video de Isabella Ladera y Beéle fue tal que los medios de comunicación y la opinión pública convirtió el tema en tendencia. Mientras los protagonistas se expresaron en redes sociales y se desvincularon de haber sido los responsables de la filtración, un fuerte rumor comenzó a circular.

Fue en el programa “El Gordo y La Flaca” que se señaló que Isander Pérez, expareja de la influencer y padre de su hija Mía, pretendería quedarse con la custodia de la menor. El ex de Isabella Ladera tendría pensado quitarle la tutela de su hija tras conocerse los videos íntimos y las polémicas que rodean a la modelo.

¿Qué dijo Isander Pérez, el ex de Isabella Ladera?

Fue a raíz de estos rumores que el ex de Isabella Ladera decidió romper el silencio. A través de sus redes sociales, Isander Pérez compartió un video en donde se muestra junto a su hija y que lleva un mensaje directo sobre la presente polémica.

“Mi hija siempre tendrá a su papá y a su mamá presente. Quitarle ese vínculo tan necesario y bonito a un niño, es lo peor que se le puede hacer. Este es uno de mis videos favoritos y lo quería compartir con ustedes por acá”, sentenció el influencer echando por tierra los rumores. Así, Isander Pérez sentó su posición ante la polémica que hoy tiene en el centro de la escena a Isabella Ladera y Beéle.